Traumjobs für Ingenieure ? ganz ohne Bewerbungsschreiben

Gefunden werden statt mühsam selbst zu suchen: Mit diesem wegweisenden Ansatz stellt jetzt 4engineers die Welt der Jobvermittlung für Ingenieurinnen und Ingenieure auf den Kopf ? und diejenigen in den Mittelpunkt, auf die es wirklich ankommt: die Fachkräfte. ?Unsere Recruiting-Plattform macht Schluss mit komplizierten, langwierigen und oft etwas altbackenen Bewerbungsprozessen?, so Geschäftsführer Matthias Schleuthner. ?Wir sorgen dafür, dass bestens qualifizierte Arbeitnehmer und attraktive Arbeitgeber schnell und einfach für den richtigen Job zusammenfinden. Gerade in Zeiten angespannter Arbeitsmärkte ist das von fundamentaler Bedeutung: Aktuell sind in Deutschland rund 80.000 Ingenieursstellen offen. Branchen wie Automobil, Maschinenbau, das Bauwesen oder die Energie- und Gebäudetechnik haben einen enormen Bedarf an Spitzentalenten.?

Letztere legen bei 4engineers mit wenigen Klicks ein Profil an, in dem sie ihren Traumjob samt den Wünschen und Erwartungen an ihren künftigen Arbeitsplatz definieren. Anschließend erhalten sie dann von potenziellen Arbeitgebern ausschließlich passende Stellenangebote inklusive Angaben zum Gehalt und weiteren Perspektiven im Unternehmen. Welche der Einladungen zum Kennenlerngespräch sie wahrnehmen, entscheiden die Talente selbst.

?Reverse Application? nennt sich dieses arbeitnehmerorientierte Konzept, für das die Berliner 4Scotty GmbH, die hinter 4engineers steht, bereits eine ausgewiesene Expertise besitzt. ?In den vergangenen fünf Jahren haben wir das Modell mit 4scotty.com, unserer Plattform für IT-Profis, auf dem deutschen Markt etabliert?, erklärt Matthias Schleuthner. ?Mit 4engineers gehen wir den logischen nächsten Schritt, da Engineering und IT im Zuge der Digitalisierung immer weiter zusammenwachsen, wie beispielweise der Blick in die Automobilindustrie zeigt. Gerade Fachkräfte, die beide Welten miteinander vereinen, sind aktuell besonders gefragt in der Indutsrie.?

Zu den Vorteilen der Job-Plattform gehören neben dem deutlichen entspannteren Bewerbungsprozess und der hohen Reichweite des eigenen Traumjobprofils etwa der persönliche Service durch die Recruiting-Experten von 4engineers. Die stehen den Fachkräften auf Wunsch mit Rat und Tat zur Seite ? und das völlig kostenfrei. ?Wir machen die berufliche Weiterentwicklung zum Erlebnis?, verspricht Geschäftsführer Matthias Schleuthner. ?Zumal wir uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen, sondern bereits am nächsten Evolutionsschritt arbeiten: Mit der Implementierung von Machine Learning im kommenden Jahr wird unser digitaler Karriere-Booster noch intelligenter und treffsicherer. Mittelfristig möchten wir zudem unsere Plattformen zusammenführen und damit eine der zentralen Anlaufstellen für eine Vielzahl hochqualifizierter und gesuchter Berufsgruppen werden.?

Bereits jetzt profitieren neben den Ingenieurinnen und Ingenieuren auch die Unternehmen von 4engineers: ?Durch den direkten und unkomplizierten Zugriff auf unseren stetig wachsenden aktuellen Fachkräfte-Pool mit seinem breiten Spektrum an kompetenten Spezialisten lassen sich Vakanzen mit sehr wenig Aufwand neu besetzen?, ist sich Matthias Schleuthner sicher. ?Das spart Zeit und Geld.?

Über 4engineers

4engineers ist eine Marke der 4Scotty GmbH, die 2014 von einem erfahren Gründerteam aus IT- und HR-Experten ins Leben gerufen wurde und auf ihren Recruiting-Plattformen das Beste aus Active Sourcing, Stellenanzeigen, Headhunting und Employer Branding vereint.

Weitere Informationen unter:

www.4engineers.io

Die 4Scotty GmbH ist ein Reverse-Recruiting-Portal für alle Berufe rund um die Informationstechnologie mit Sitz in Berlin. Unternehmen bewerben sich bei IT-Spezialisten mit konkreten Job-Angeboten. Die Software-Experten registrieren sich unter Angabe der eigenen Expertise, dem anvisierten Betätigungsfeld sowie der eigenen Gehaltsvorstellung und werden von Unternehmen umworben. Bei 4Scotty profitieren Arbeitgeber von einem einfachen und transparenten Zugang zu IT-Experten, da sie so schnell und zielgerichtet offene Stellen neu besetzen können.

4Scotty wurde 2014 von Frank Geßner und Matthias Schleuthner gegründet. Beide Gründer haben langjährige Erfahrung im Bereich IT-Teamleitung, Personalberatung und Führung eigener Internet-Unternehmen. So leitet Frank Geßner seit über 20 Jahren IT-Teams, ist Software-Experte und Internet-Unternehmer (Mitgründer und CTO Intershop AG, CIO Delivery Hero). Matthias Schleuthner arbeitet seit 15 Jahren als Personalberater und kennt die Schwächen der herkömmlichen Kandidatensuche sowie die Ansprüche von IT-Experten und -Unternehmen. Weitere Informationen unter www.4scotty.com.