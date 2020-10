Treasury Metals gibt Aktualisierung der wirtschaftlichen Erstbewertungsstudie auf den Projekten Goliath und Goldlund bekannt



TORONTO, 27. Oktober 2020 – Treasury Metals Inc. (TSX: TML) (Treasury oder das Unternehmen – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/treasury-metals-inc/) berichtet über den aktuellen Stand der Weiterentwicklung des Goldprojekts Goliath (Goliath) und des Goldprojekts Goldlund (Goldlund), einschließlich der Fortschritte bei einer NI 43-101 konformen wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA, Preliminary Economic Assessment). Das Unternehmen hat Ausenco Engineering Canada Inc. (Ausenco) als Hauptberater für die PEA ausgewählt, mit Beiträgen einer Reihe erfahrener Berater für Bergbau, Exploration und Entwicklung mit umfassendem Wissen über die Bergbaugebiete in Ontario. Treasury strebt den Abschluss der Studie zu Beginn des ersten Quartals 2021 an. Um ihr Engagement mit der Investorengemeinschaft weiter zu verstärken, hat Treasury Vincic Advisors beauftragt, umfassende Investor Relations- und strategische Kommunikationsdienste bereitzustellen.

Bill Fisher, Chairman der Treasury Metals, kommentierte: Wir freuen uns, den raschen Fortschritt der PEA auf den 100 % unternehmenseigenen Projekten Goliath und Goldlund bekannt zu geben, einschließlich der Wahl von Ausenco als Hauptberater für den Bericht. Mit rund 2 Millionen Unzen Gold in erkundeten und angezeigten Ressourcen sehen wir in den kombinierten Projekten das Potenzial für eine bedeutende Goldmine. Unser Ziel ist, das Potenzial für eine Goldmine aufzuzeigen, die über eine Lebensdauer von mehr als 12 Jahren mehr als 100.000 Unzen pro Jahr bei attraktiven nachhaltigen Gesamtkosten für Nachhaltigkeit und zahlungswirksamen Kosten produzieren kann.

Am Standort Goliath liegt eine Umweltgenehmigung der Regierung für eine Mine und eine Aufbereitungsanlage vor. Der Standort befindet sich 3.000 m vom Trans-Canada Highway und den Eisenbahnkorridoren, 200 m von einer 115/230-kVa-Stromleitung und 20 km von der Stadt Dryden entfernt. Das kürzlich erworbene Projekt Goldlund liegt ungefähr 35 Kilometer von Goliath entfernt, davon sind 27 km eine asphaltierte Provinzstraße. Wir freuen uns darauf, den Vorteil unserer erstklassigen Infrastruktur bei den Minenentwicklungskosten und den Zeitplänen zu demonstrieren. Da die Region zum ersten Mal in ihrer Geschichte konsolidiert wurde, sind wir außerdem gespannt, die Ergebnisse potenzieller Wirkungsgrade zwischen den beiden Projekten zu sehen.

PEA-Update:

Das Projekt Goldlund wurde kürzlich im August 2020 von Treasury übernommen. Die PEA wird von dem beratenden Ingenieurbüro Ausenco geleitet und zielt darauf ab, ein Entwicklungsszenario für Goliath und Goldlund zu evaluieren, wobei beide Projekte eine gemeinsame Mühle versorgen. Dies Mühle wird sich dann wahrscheinlich auf dem Gelände des Projekts Goliath befinden. Die Studie wird auch Aktualisierungen der NI 43-101 konformen Ressourcen für jedes Projekt enthalten, wobei CGK Consulting und AGP Mining Consultants (AGP) an den Ressourcenschätzungen für Goldlund bzw. Goliath arbeiten.

AGP untersucht derzeit das Potenzial für einen ersten Ressourcen- und Entwicklungsplan im Prospektionsgebiet Miller, das sich nordöstlich von Goldlund befindet. AGP Mining Consultants verwendet aktualisierte Ressourcenschätzungen, um einen Gesamtplan für die Minenproduktion zu erstellen, der die Effizienz zwischen den beiden Projekten berücksichtigt. Knight Piesold hat in der Vergangenheit umfangreiche Arbeiten am Projekt Goliath durchgeführt und wird weiterhin die Bewertung der Tailings-Lagerung und die Planung dieser unterstützen. Die Nebenkosten werden aufgrund der erfahrenen Belegschaft in Dryden und anderen lokalen Gemeinden voraussichtlich niedrig sein und es müssen keine Investitionen in Standortunterkünfte, Stromerzeugung und andere Kosten getätigt werden, die für einen abgelegenen Minenstandort typisch wären.

Die Goldprojekte Goliath und Goldlund umfassen 316 km2 über eine Streichlänge von 65 km und decken den größten Teil des Wabigoon Greenstone Belt (Grünsteingürtel) ab, der als stark höffig für Gold gilt. Der Gürtel und die Umgebung sind noch relativ wenig erforscht und besitzen mehrere attraktive Ziele für die weitere Erkundung.

Ernennung von Vincic Advisors:

Treasury gibt die Ernennung von Vincic Advisors zu Investor Relations-Beratern für das Unternehmen bekannt. Der Vertrag von Treasury mit Vincic Advisors sieht eine anfängliche Laufzeit von 6 Monaten zu 10.000 Dollar pro Monat vor, die einvernehmlich verlängert werden kann. Weder Vincic Advisors noch eines ihrer assoziierten Unternehmen hält eine Beteiligung an Treasury.

Vincic Advisors ist ein führendes internationales Beratungsunternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Investor Relations-, Kommunikations- und Kapitalmarkt-Outreach-Diensten konzentriert. Vincic Advisors wurde 2014 gegründet und hat Kunden aus einem breiten Branchenbereich dabei geholfen, sich in den Nuancen und Komplexitäten der Kapitalmarktkommunikation zurechtzufinden. Vincic Advisors mit Sitz in Toronto und Vancouver nutzt die gesammelten Erfahrungen seiner erfahrenen Fachleute, um maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die dazu beitragen, für ihre Kunden den langfristigen Shareholder Value zu steigern.

Qualifizierte Sachverständige

Mark Wheeler, P.Eng., Leiter der Projekte, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne des National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) und hat den wissenschaftlichen und fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung im Auftrag der Treasury geprüft und genehmigt.

Kontaktinformation:

E-mail: info@treasurymetals.com

Bill Fisher

Chairman

Tel.: +1 647 271 4505

Greg Ferron

CEO

T: +1 416 214 4654

Nicholas Van Dyk

Vincic Advisors

Tel.: +1 604 364 5752

Twitter @TreasuryMetals

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Treasury Metals Inc.

Treasury Metals Inc. ist ein goldorientiertes Unternehmen mit Assets in Kanada. Treasurys Goldprojekte Goliath und Goldlund befindet sich im Nordwesten von Ontario. Die Projekte profitieren in erheblichem Maße von der ausgezeichneten Anbindung an den Trans-Canada Highway, der damit verbundenen Strom- und Schieneninfrastruktur sowie der Nähe zu mehreren Gemeinden, darunter Dryden, Ontario. Das Unternehmen besitzt auch mehrere andere Projekte in ganz Kanada, darunter das Polymetallprojekt Lara, das Goldprojekt Weebigee sowie die Grassroots-Goldexplorationsliegenschaft Gold Rock/Thunder Cloud.

Für weitere Informationen über Treasury besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens:

www.treasurymetals.com.

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Management des Unternehmens erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer identifiziert, durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, plant, projektiert, beabsichtigt, schätzt, sieht, potenziell möglich”, Strategie”, Ziele”, Zielsetzungen” oder Variationen davon oder die Angabe, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse durchgeführt, vorkommen oder erzielt werden können”, könnten “, würden”, könnten” oder werden. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Treasury lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, ob aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

Da zukunftsgerichtete Informationen zukünftige Ereignisse und Bedingungen betreffen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten abweichen. Dazu gehören, ohne darauf beschränkt zu sein, die Exploration und Produktion von Edelmetallen; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorations- oder Entwicklungsprojekte oder Investitionen; die Unsicherheit von Ressourcenschätzungen; Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken; weltweite Nachfrage nach Gold und unedlen Metallen; Goldpreis und andere Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen; Umweltrisiken; Wettbewerb; falsche Einschätzung des Wertes von Akquisitionen; Fähigkeit, aus internen und externen Quellen auf ausreichendes Kapital zuzugreifen; und Änderungen in der Gesetzgebung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Steuergesetze, Lizenzgebühren und Umweltvorschriften.

Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der von den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten Ereignisse ergeben oder eintreten wird, oder wenn jedes dieser eintritt, welche Vorteile sich daraus ergeben können, und dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht unangemessen auf die zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version, Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein, Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen, Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!