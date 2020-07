Treasury Metals und Platinex Inc. schließen Konsolidierung der Bergbauliegenschaften im Shining Tree District, Ontario, ab

Treasury Metals Inc. (TSX: TML) (?Treasury? oder das ?Unternehmen? – https://www.commodity-tv.com/play/treasury-metals-investor-presentation-july-2020-with-qa/) und Platinex Inc. geben bekannt, dass gemäß den Bestimmungen des Bergbauinvestitionsabkommens (das ?Abkommen?) vom 15. Juli 2020 zwischen Treasury und Treasurys 100%iger Tochtergesellschaft, Goldeye Explorations Limited, und Platinex Inc. hat das Unternehmen insgesamt 208 nicht patentierte Bergbauansprüche im Shining Tree District im Norden Ontarios (die ?Bergbauansprüche?) und drei Net Smelter Royalties (die ?Royalties?) an Platinex verkauft hat.

Die Bergbauansprüche umfassen ca. 5.045 ha. (12.466 Acres) und befinden sich neben Platinexs Liegenschaft Shining Tree. Mit dieser Akquisition hat Platinex das größte kombinierte auf Gold fokussierte Liegenschaftspaket im Shining Tree District im Norden von Ontario geschaffen. Die Liegenschaft Shining Tree erstreckt über 21 Kilometer der Tyrrell-Ridout-Deformationszone, die auch IAMGOLDs Goldlagerstätte Côté Lake und Caldas Golds Lagerstätte Juby beherbergt.

Als Gegenleistung für den Erwerb der Bergbauansprüche und der Royalties (der ?Erwerb?) gab Platinex 12.500.000 Stammaktien (?Gegenleistungsaktien?) von Platinex und 5.000.000 nicht übertragbare Optionsscheine zum Kauf von Stammaktien (?Gegenleistungsoptionsscheine?) von Platinex an Treasury aus. Jeder Gegenleistungsoptionsschein berechtigt Treasury zum Kauf einer Stammaktie von Platinex zu einem Preis von 0,05 Dollar pro Aktie für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum. Falls Treasury die Optionsscheine am oder vor dem 1. September 2020 ausübt, wird das Unternehmen für jeden ausgeübten Optionsschein einen zusätzlichen nicht übertragbaren Optionsschein zum Kauf von Stammaktien (ein ?sekundärer Optionsschein?) erhalten. Jeder sekundäre Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie von Platinex zu einem Preis von 0,20 Dollar pro Aktie für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Datum des Abschlusses der Akquisition. Die sekundären Optionsscheine sehen vor, dass Treasury die sekundären Optionsscheine nicht ausüben wird, wenn diese Ausübung dazu führen würde, dass das Unternehmen 20 % oder mehr der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Platinex besitzen würde.

Greg Ferron, CEO von Treasury Metals Inc., erklärte: ?Die Konsolidierung der beiden Shining Tree-Liegenschaften bietet beiden Parteien mehrere Vorteile und verschafft den Aktionären von Treasury eine Eigenkapitalposition in einem anderen aufregenden Goldbezirk in Ontario. Wir freuen uns auf die Explorationsergebnisse und den großen Wissensschatz, den Jim und sein Team über dieses stark höffige Explorations-Camp haben. Die kürzlich erfolgte Akquisition der benachbarten Goldlagerstätte Juby durch Caldas Gold zeigt die zunehmende Aktivität im Bezirk.?

James R. Trusler, Chairman von Platinex, erklärte: ?Die unterstützende Beziehung zu Treasury Metals bringt eine erweiterte Marketingpräsenz mit sich, um die Liegenschaft Shining Tree zügig weiterzuentwickeln. Wir freuen uns darauf, Zugang zu mehr Explorationsmitteln zu haben, damit wir die Erkundung des kürzlich erkannten 21 km langen Teils der Deformationszone Ridout Tyrrell und anderer sehr aussichtsreicher Prospektionsgebiete auf der Liegenschaft unterstützen können.?

Die Parteien haben vereinbart, dass die Gegenleistungsaktien in eine freiwillige Treuhandvereinbarung aufgenommen werden, wobei jeweils 25 % (3.125.000 Gegenleistungsaktien) 12., 15., 18. und 24. Monate nach Abschluss des Erwerbs freigegeben werden. Treasury hat zugestimmt, die Empfehlungen des Platinex-Managements bei allen Hauptversammlungen von Platinex zu unterstützen und dafür zu stimmen, die während des Zeitraums abgehalten werden, in dem die Gegenleistungsaktien in einem Treuhandkonto gehalten werden.

Die Royalties umfassen eine 100%ige Beteiligung an drei Royalty-Vereinbarungen, bestehend aus (i) einer 2%igen Net Smelter Royalty (Verhüttungsabgabe) in Bezug auf die von Minera Goldeye Chile Limitada gehaltene Liegenschaft Sonia-Puma; (ii) eine Net Smelter Royalty von 1 % in Bezug auf neun Mineral-Claims, die Teil von AurCrest Resources Inc.?s Projekt McFaulds Lake sind; und (iii) eine 2%ige Net Smelter Royalty in Bezug auf 29 Mineral-Claims in MacMurchy Township, Ontario, die von Golden Harp Resources Inc. gehalten werden.

Das Kaufabkommen gibt Treasury auch das Recht, einen Kandidaten in den Board of Directors der Platinex zu berufen.

Weitere Informationen zu Treasury Metals Inc. und dem Goliath Gold-Projekt finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.treasurymetals.com.

Über Treasury Metals Inc.

Treasury Metals Inc. ist ein goldfokussiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Assets in Kanada und ist an der Toronto Stock Exchange (?TSX”) unter dem Symbol ?TML” und am OTCQX? Best Market unter dem Symbol ?TSRMF” notiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als ?zukunftsgerichtete Aussagen” betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Management des Unternehmens erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen können sich erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Treasury Metals lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung von zukunftsgerichteten Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version, Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein, Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen, Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!