Trends in der IT-Sicherheit

cirosec, der Spezialist im IT-Sicherheitsbereich, beleuchtet im Rahmen von congress@it-sa am Vortag der IT-Security-Messe it-sa in Nürnberg die aktuelle Situation in der IT-Sicherheit aus technischer und strategischer Sicht. Es werden moderne Techniken und Lösungen vorgestellt.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen sowohl das Themenfeld „Zero Trust“ und der mögliche Schutz von Identitäten als auch Security Monitoring, Mikrosegmentierung für Zero Trust sowie KI-gestützte Bedrohungserkennung und Response in der Cloud.

Nach einer kurzen Begrüßung geht cirosec-Geschäftsführer Stefan Strobel auf das Thema „Zero Trust“ ein. Er erläutert die Herkunft und die Ideen dieses Ansatzes, stellt ihn den etablierten Konzepten der IT-Sicherheit gegenüber und zeigt auf, wo der Ansatz tatsächlich neue Perspektiven darstellt. Darüber hinaus geht er auf die verschiedenen Interpretationen von „Zero Trust“ der einzelnen Hersteller ein und verdeutlicht damit die Bandbreite möglicher Ausprägungen sowie die Grenzen zwischen Marketing und tatsächlichem Nutzen für den Anwender.

Anschließend werden vier Hersteller ihre innovativen Produkte präsentieren:

* Security Information Monitoring und Reporting – AMPEG

Das Security Lighthouse von AMPEG ermöglicht eine permanente Ermittlung des aktuellen Sicherheitsniveaus. Es bietet dem Sicherheitsmanagement, den Administratoren und auch dem Process Owner einen aktuellen Blick auf die Sicherheitslage im Unternehmen – weltweit und nahezu in Echtzeit. Dadurch können Gegenmaßnahmen auch für kritische Infrastrukturen (KRITIS) gezielt und effizient ergriffen werden.

* Schutz von Identitäten – Semperis

Semperis stellt die Integrität und Verfügbarkeit von kritischen Unternehmensverzeichnisdiensten bei jedem Schritt sicher und schützt so Identitäten vor Cyberangriffen, Datenabfluss und Bedienungsfehlern. Die Lösung erkennt Schwachstellen in Verzeichnissen, kann laufende Cyberangriffe abwehren und verkürzt die Zeit für eine eventuell nötige Wiederherstellung deutlich.

* KI-gestützte Bedrohungserkennung und Response in der Cloud – Vectra

Mithilfe künstlicher Intelligenz erkennt die Vectra-Plattform versteckte Cyberbedrohungen, die herkömmlichen Sicherheitskontrollen entgehen und sich in Cloud-, Rechenzentrums- sowie Unternehmensinfrastrukturen ausbreiten. Darüber hinaus ermöglicht sie eine Reaktion, Verfolgung und Untersuchung der Angriffe.

* Mikrosegmentierung für Zero Trust – Illumio

Die Lösung von Illumio erkennt und verhindert durch automatisierte Segmentierung die Ausbreitung von Angriffen. Dazu analysiert die Lösung die Kommunikation und die Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Applikationen und ihren Komponenten und generiert auf diese Weise optimale Segmentierungsrichtlinien, die direkt auf den Servern durchgesetzt werden können. Durch die Entkopplung der Segmentierung von der Netzwerkinfrastruktur werden bisher bekannte Probleme umgangen.

Die Veranstaltung findet am 11. Oktober 2021 von 12:30 bis 18:00 Uhr auf dem Messegelände in Nürnberg statt und ist für die Teilnehmer kostenfrei.

Zielgruppe sind IT-Sicherheitsverantwortliche, Administratoren, Netzwerkverantwortliche, EDV-Leiter, IT-Sicherheitsbeauftragte, Datenschutzbeauftragte und Revisoren.

Weitere Informationen, die Agenda und eine Anmeldemöglichkeit finden Interessierte unter www.cirosec.de.

Die cirosec GmbH ist ein spezialisiertes Unternehmen mit Fokus auf IT- und Informationssicherheit, das seine Kunden im deutschsprachigen Raum berät. Das Angebotsspektrum umfasst die Bereiche Konzepte, Reviews und Analysen, Managementberatung (ISO 27001, Risikomanagement, Erstellung von Prozessen, Policies, Richtlinien), Durchführung von Audits und Penetrationstests, Incident Response und Forensik sowie Konzeption, neutrale Evaluation und Implementation von Produkten und Lösungen. Die Schwerpunkte der technischen Lösungen liegen auf Applikationssicherheit, Schutz vor gezielten Angriffen, Sicherheit im internen Netz, Netzwerkzugangskontrolle, Bring Your Own Device, Mobile / Wireless Security, Security Management und Nachvollziehbarkeit administrativer Zugriffe. Darüber hinaus bietet cirosec seinen Kunden innovative Trainings, in denen die versierten Berater den richtigen Umgang mit modernen Technologien und neuen Sicherheitsthemen vermitteln.