Treuenfels Projektrealisierung holt Stephan Mathes als neuen Geschäftsführer

Hamburg, 20. Januar 2020. Die Treuenfels-Gruppe setzt ihren Wachstumskurs fort und verstärkt mit Stephan Mathes ihr Managementteam. Er soll von Düsseldorf aus als Geschäftsführer der Treuenfels GmbH Projektrealisierung die Expansion des Beratungsgeschäfts vorantreiben. Stephan Mathes (54) verfügt über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung in Industrie und Beratung mit dem Schwerpunkt Finanzen. „Mit der hohen Umsetzungsexpertise unserer Mitarbeiter im Bereich Finance und Controlling ist die Treuenfels Projektrealisierung in der Lage, die Kunden- und Projektorganisation schnell und wirkungsvoll zu unterstützen und einen fühlbaren Beitrag zur Erreichung der Projektziele zu leisten. Damit stellen wir den herkömmlichen Beratungsansatz auf den Kopf und realisieren das, was andere oft nur versprechen“, sagt Mathes. „Ich freue mich darauf, dieses Geschäftsfeld weiter auszubauen.“ Mathes, der unter anderem in leitenden Positionen für Beratungsgesellschaften wie Arthur Andersen und die Omnicom-Gruppe tätig war sowie die DG Group gründete, ist seit dem 1. Januar 2020 Geschäftsführer der Treuenfels GmbH Projektrealisierung mit Sitz in Düsseldorf und Frankfurt.

„Mit Stephan Mathes haben wir einen erfahrenen Finance-Manager und unternehmerisch versierten Geschäftsführer an Bord geholt, der unsere Werte teilt und uns optimal ergänzt“, sagt Bernhard von Treuenfels, Gründer und Gesellschafter der Treuenfels BMB GmbH. „Seine Finance-Expertise in Kombination mit seiner beeindruckenden Bandbreite an Beratungserfahrung werden eine zukunftsgerichtete Entwicklung unseres Beratungsgeschäfts sicherstellen.“