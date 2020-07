Tricentis baut SAP?-Partnerschaft aus: Anwender erhalten Unterstützung zur beschleunigten Einführung von SAP Releases und bei der Migration zum intelligenten Unternehmen

Tricentis, der weltweit führende Anbieter für Continuous-Testing-Plattformen, verstärkt seine strategische Partnerschaft mit SAP SE (NYSE: SAP), dem Marktführer für Geschäftssoftware. Die Partnerschaft mit SAP basiert auf Tricentis? Marktführer-Position bei der Testautomatisierung sowie auf der Erfolgsbilanz, SAP-Anwenderunternehmen nachweislich beim Erreichen schneller SAP-Releases zu unterstützen.

Die Plattform von Tricentis wird über den weltweiten SAP-Vertrieb und den Channel als SAP Solution Extensions verkauft. Zudem wird sie in SAP ALM-Angebote integriert sein. Darüber hinaus wird die Automatisierungsfunktionalität auf Basisebene im SAP Solution Manager und in SAP Cloud ALM eingebettet sein.

Tricentis unterstützt Unternehmen bei der Nutzung von SAP-Lösungen bei jedem Schritt auf dem Weg zum intelligenten Betrieb ? von der Aktualisierung von ERP-Anwendungen über die Konsolidierung von Lösungen bis hin zur Migration auf SAP S/4HANA?. Traditionelle Testmethoden sind nicht nur das größte Hindernis bei der Softwarebereitstellung (Quelle: 2019-2020 World Quality Report), sondern machen auch fast 30 Prozent der IT-Budgets aus (Quelle: GitLab). Deswegen reduziert Tricentis die Unsicherheit beim Upgrade von SAP-Applikationen und senkt zeitgleich den Zeit- und Kostenaufwand.

Das Volumen und die Geschwindigkeit von SAP Updates haben in den letzten Jahren zugenommen. Anwender stellen fest, dass traditionelle Testmethoden einen erheblichen manuellen Aufwand erfordern und es eine Herausforderung sein kann, diese Änderungen rechtzeitig bereitzustellen. Die SAP-Partnerschaft von Tricentis ermöglicht SAP-Anwenderunternehmen, mit dem beschleunigten Tempo von SAP Updates Schritt zu halten, indem sie Continuous-Testing-Lösungen von Tricentis nutzen.

?Mit einer Continuous-Testing-Plattform der nächsten Generation können Firmen, die SAP-Lösungen einsetzen, die volle Leistungsfähigkeit eines intelligenten Unternehmens entfalten?, so Sandeep Johri, CEO von Tricentis. ?Tricentis arbeitet mit SAP zusammen, um Kunden dabei zu unterstützen, mit dem schnell wachsenden Tempo der SAP-Releases Schritt zu halten. Mit dieser Partnerschaft können Kunden ihre SAP-Releases mit Höchstgeschwindigkeit dank einer modernen Continuous-Testing-Plattform in die Realität umsetzen. Diese unterstützt dabei langsame und kostspielige, sowie letztlich ineffektive Testansätze zu beseitigen.?

?Unternehmen, die SAP-Lösungen einsetzen, werden von unserer Partnerschaft mit Tricentis enorm profitieren”, so Marc Thier, Senior Vice President Application Lifecycle Management bei SAP. ?Durch diese Partnerschaft werden wir dazu beitragen, dass die Einführung von SAP-Software beschleunigt wird, Kunden ihre SAP-Lösungen optimal nutzen können und die Kosten für Continuous Testing von Cloud- und Hybrid-Landschaften deutlich gesenkt werden.?

Im Zuge der Partnerschaft plant SAP die folgenden neuen Lösungen einzuführen, um Anwender bei der Modernisierung ihrer Tests und der Beschleunigung ihrer Releases zu unterstützen:

? SAP Change Impact Analysis by Tricentis ? Bietet eine KI-gestützte Auswirkungsanalyse, die potenzielle Risiken für Geschäftsprozesse nach einem SAP-Software-Update identifiziert. Somit können sich Anwender auf die Bereiche mit dem höchsten Risiko konzentrieren und qualitativ hochwertige Releases mit drastisch reduziertem Testaufwand liefern.

? SAP Enterprise Continuous Testing by Tricentis ? Liefert End-to-End-Geschäftsprozesstests, inklusive SAP- und Drittanbieter-Tests. Dies beinhaltet eine Testautomatisierung von bis zu 90 Prozent, um dabei zu helfen sicherzustellen, dass entlang der gesamten Betriebskette getestet wird und alles nach einer Aktualisierung weiterhin ordnungsgemäß funktioniert.

? SAP Load Testing by Tricentis ? Optimiert die SAP User Experience mit skalierbaren, On-Demand-Performance-Tests für SAP Fiori? und moderne Cloud-Anwendungen wie SAP? SuccessFactors? und SAP? Ariba?-Lösungen.

Durch das Abkommen profitieren Kunden von den Vorteilen der modernen Testautomatisierung. Die Testgeschwindigkeit steigt um das Zehnfache, die Kosten reduzieren sich um 50 Prozent und es kommt zu einer Risikominderung von 90 Prozent.

?Mit Tricentis hat SAP eine großartige Wahl getroffen”, kommentiert Venkata Thirtala, Vice President Supply Chain, Order to Cash and Procure to Pay IT Solutions bei McKesson Corporation. ?Aus der SAP-Partnerschaft mit Tricentis werden wir eine Best-in-Class-Lösung erhalten, die ermöglicht, Innovationen schneller voranzutreiben, Releases ohne Unterbrechung der Kerngeschäftsprozesse zu implementieren und ein modernes Testportfolio einzuführen, das mit den sich schnell ändernden Geschäftsanforderungen von heute Schritt hält.?

?Wir haben die Tricentis-Plattform eingeführt und sie war entscheidend für unsere digitale Transformation sowie unsere Migration auf SAP S/4HANA”, erläutert Sujata Dutta, Vice President bei Vodafone. ?Wir konnten nicht nur den gesamten Prozess drastisch beschleunigen, sondern auch unser Geschäftsrisiko und unsere Kosten erheblich reduzieren. Diese Partnerschaft unterstreicht den enormen Wert, den Tricentis in SAP-Umgebungen bringt”, so Sujata Dutta.