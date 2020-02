Trina Solar führt neue Ultra-High-Power-Module mit 500W+ ein und setzt neue Maßstäbe für das Zeitalter von PV 5.0

Trina Solar Co., Ltd (“Trina Solar” oder das

“Unternehmen”), weltweit führender Anbieter von Gesamtlösungen für Photovoltaik

und smarte Energie, hat heute sein neuestes bifaziales Doppelglas-Modul Duomax V

und das Glas-Folien-Modul Tallmax V offiziell präsentiert. Basierend auf

großformatigen 210mm-Silizium-Wafern und monokristalliner PERC-Zelltechnologie

sind die neuen Module mit mehreren innovativen Gestaltungsmerkmalen vollgepackt.

Diese ermöglichen eine maximale Ausgangsleistung von über 500W und eine

Moduleffizienz von bis zu 21%, erneut ein eindrucksvoller Beleg für die führende

Rolle von Trina Solar und das Engagement des Unternehmens für die neue Ära der

PV 5.0.

Laut vorläufiger Berechnungen anhand von Freiflächen-Großkraftwerken in Chinas

Provinz Heilongjiang können die 500W Duomax V gegenüber herkömmlichen 410W

starken bifazialen Doppelglas-Modulen die BOS-Kosten (Balance of System) um

sechs bis acht Prozent und die Stromgestehungskosten (Levelized Cost of

Energy/LCOE) um drei bis vier Prozent senken. Trina Solar wird offiziell ab dem

zweiten Quartal 2020 Bestellungen annehmen. Die Serienfertigung soll im dritten

Quartal beginnen, wobei das Unternehmen bis Ende des Jahres eine

Produktionskapazität von mehr als 5GW erreichen will.

Auf Grundlage seiner hocheffizienten Multi-Busbar-Technologie hat das

Forschungs- und Entwicklungsteam von Trina Solar ein innovatives Zelldesign

geschaffen, das fortschrittliche gedrittelte Zellen, ein zerstörungsfreies

Schneideverfahren und eine hohe Packungsdichte kombiniert. Dies reduziert die

Widerstandsverluste noch weiter, verbessert wesentlich die Widerstandsfähigkeit

der Module im Hinblick auf Vermeidung von Rissen und Anti-Hotspot und maximiert

gleichzeitig die Moduleffizienz. Auf diese Weise wurden High-Power-Module

geschaffen, die sich durch hohe Effizienz und hohe Zuverlässigkeit auszeichnen.

Würde das traditionelle Halbzellen-Design auf übergroße Silizium-Wafer mit 210mm

angewendet, könnten die hohen Ausgangsströme der Module eine Herausforderung für

die Systemkomponenten bedeuten, Rissbildungen zum Bruch des Moduls führen oder

die Begrenzungen der DC-Klemmstellen nicht einhalten.

Darüber hinaus gewährleistet die einzigartige Konstruktion der neuen Module,

dass der Ausgangsstrom, die Leerlaufspannung und die mechanische Belastbarkeit

der Module den relevanten technischen Sicherheitsspezifikationen in der

Projektentwicklung entsprechen, und dass die Module nahtlos in das bestehende

PV-Standardsystemdesign eingebunden werden können. Im Rahmen der Zeremonie zur

Produktenthüllung unterzeichnete Trina Solar strategische

Kooperationsvereinbarungen mit POWERCHINA Jiangxi Electric Power Construction,

der Heilongjiang-Niederlassung von China Energy Engineering Investment,

Shouguang Power Investment Haobang New Energy, SEPCOIII Electric Power

Construction sowie weiteren Firmen aus dem Bereich der Energieversorgung, um für

die umfassende Einführung der Ultra-High-Power-Module im Energiehandel den Weg

zu bereiten.

Yin Rongfang, Vice General Manager und Executive Vice President von Trina Solar,

sagte: “Trina Solar hat über Jahrzehnte Erfahrungen in der Entwicklung und

Produktion von Modulen gesammelt. Wir hoffen, die Standardisierung von Modulen

durch unsere Vorteile bei Moduldesign und -herstellung voranzutreiben. Davon

profitieren nicht nur viele Segmente in der industriellen Wertschöpfungskette,

sondern sie verbessern auch das Prinzip des systemkompatiblen Designs der

Module.” Yin weiter: “Neben dem Produkt selbst ist es bei einem guten Modul

notwendig, seine Anpassungsfähigkeit an bestehende Systeme zu berücksichtigen.

Dank der Erfahrung von Trina Solar mit Trackersystemen, integrierten Lösungen

und Freiflächen-Großkraftwerken haben wir bereits im Forschungs- und

Entwicklungsstadium die möglichen Herausforderungen untersucht und gemeistert,

die bei der praktischen Umsetzung des Systems auftreten könnten, und haben so

das Potenzial des Produkts vollständig ausgeschöpft. Ich bin davon überzeugt,

dass unsere neuen Module den Photovoltaik-Markt auf die nächste Stufe bringen

werden.”

Bild: http://bit.ly/2ThDnc3

Bildzeile: Trina Solar präsentierte seine neuesten bifazialen

Doppelglas-Module Duomax V

Quelle: Trina Solar

Über Trina Solar

Trina Solar wurde 1997 gegründet und ist ein weltweit führende Anbieter von

integrierten PV-Modulen und intelligenten Energielösungen, dessen

Hauptgeschäftsfelder sich auf PV-Produkte, PV-Systeme und

Smart-Energy-Gesamtlösungen konzentrieren. Das Unternehmen widmet sich den

Bereichen Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von PV-Modulen,

Kraftwerken und Wartungsleistungen, intelligenten Microgrids, Entwicklung und

Vertrieb von Multi-Energie-Ergänzungssystemen sowie Betrieb und Steuerung von

Energie-Cloudplattformen. Im Jahr 2018 übernahm Trina Solar die Führung bei der

Entwicklung in eine Marke in der Welt des Energie-IoT (Energy Internet of

Things) und gründete die Trina Solar IoT Industrial Development Alliance und das

New Energy IoT Industrial Innovation Center in Abstimmung mit den führenden

Herstellern der Branche und Forschungseinrichtungen in und außerhalb Chinas. Das

Unternehmen hat eine innovative Plattform zur Erforschung von Energy IoT sowie

eine IoT-Ökosphäre mit zahlreichen Partnern aufgebaut. Trina Solar hat sich zum

Ziel gesetzt, der Marktführer in der globalen Smart Energy-Branche zu werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.trinasolar.com.

