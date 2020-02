Trittin kritisiert Kretschmer für Aussagen zur Atomkraft

Der ehemalige Umweltminister Jürgen Trittin (Grüne) übt scharfe

Kritik an Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) für dessen

Aussagen zu einem möglichen Wiedereinstieg in die Atomkraft. “Gerne kann Michael

Kretschmer schon einmal eine bestimmte Region in Sachsen für das Endlager

bereithalten”, sagte Trittin angesichts der Standortsuche für den Atommüll mit

dem “Tagesspiegel Background Energie & Klima”.

Das vollständige Interview: https://background.tagesspiegel.de/energie-klima/sac

hsen-kann-ja-eine-region-bereithalten

