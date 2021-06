Trocken-Kernbohren bis 250 mm Durchmesser

OTTO BAIER präsentiert die neue Trockenbohrma?schine BDB 8295 für Kernbohrungen in Stahlbeton. Die Neuentwicklung ermöglicht Profis ständergeführtes und maßgenaues Bohren für Durchmesser bis 250 Millimeter ohne Ausbrüche. Dabei setzt die Zweigang-Maschine auf die bewährte Diamant-Bohrkrone sowie den Softschlag für Sicherheit und lange Standzeiten. Durch einen Bohrständer arbeitet die Trockenbohrmaschine vibrationsarm und winkel?genau. So entstehen perfekte Durchbrüche in armiertem Stahlbeton, wie sie beispielsweise für Lüftungen benötigt werden.

?Mit unserer neuen ständergeführten Diamant-Trockenbohrmaschi?ne mit Hochleistungsschmierung gelingen die Kernbohrungen in Stahlbeton in bisher nicht erreichtem Durchmesser?, versichert Jens Deggelmann, Geschäftsführer der OTTO BAIER GmbH. Die neue ständergeführte Zweigang-Diamant-Trockenbohrmaschine BDB 8295 ist ausgelegt für das Kernbohren in Stahlbeton mit Armierungen. Mit 2200 Watt Leistung, bis zu 940 Umdrehungen und bis zu 60 Nm Drehmoment erzeugt sie vibrationsarm maßgenaue Durchmesser von 52 bis 250 Millimeter ohne Ausbrüche. Der dazugehörende Bohrständer setzt die Maschine präzise an und sorgt für parallele winkelgenaue Mauerdurchbrüche.

Schnell, trocken und sicher zu großen Mauerdurchbrüchen

Die bewährte, von OTTO BAIER erfundene, zuschaltbare Softschlag?technik beschleunigt das Trockenbohren in harten Materialien, ver?hindert Überhitzung und schont gleichzeitig die Diamantsegmente für lange Standzeiten der Bohrkrone. Auch der Gesundheitsschutz ist für die Profis berücksichtigt: Ein Sauger, der an die Maschine angeschlossen werden kann, sorgt für staubarmes Arbeiten. Die sehr präzise arbeitende elektronische Drehmomentkupplung macht das Arbeiten besonders exakt und vorsichtig. Ein robustes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse sorgt für optimale Wärme?ableitung und eine lange Lebensdauer der Maschine.

Wer dennoch auf das Nassbohren nicht verzichten kann, greift zum Modell BDB?825 von OTTO BAIER. An dieser Trockenbohrmaschine lässt sich ein Spülkopf für die Nassbearbeitung anbringen. Sie kann hand- und ständergeführt eingesetzt werden und erzeugt Bohrungen ohne Ausbrüche von 60 bis 160 Millimeter Durchmesser.

Erfinder der Schlagbohrmaschine und Nischen-Weltmarktführer

Der 1938 gegründete Elektrowerkzeug-Hersteller OTTO BAIER produziert und liefert hochwertige und technisch ausgefeilte Elektro?werkzeuge für Kunden aus Handel, Handwerk und Industrie. Grund für die hohe Qualität der Werkzeuge ist die große Fertigungstiefe und das Knowhow der Mitarbeiter. So entwickelt und fertigt der Familienbetrieb mit dem Elektromotor auch das Herzstück seiner E-Werkzeuge im eigenen Haus. ?Auch wenn das ungewöhnlich klingt: Wir wickeln unsere Ankerspulen selbst?, bekräftigt Deggelmann. Neben der Hoheit über die Qualität geht es den Verantwortlichen auch um die Kontrolle über die Lieferfähigkeit. Das steigert die Zufriedenheit der Kunden.

Partner der CAS für ein einheitliches Akku- und Ladesystem

Jens Deggelmann erklärt die Firmenphilosophie: ?Wir kennen unsere Kompetenzen und Nischen. Dort wollen wir die Besten sein.? Mit diesem Prinzip ist OTTO BAIER mehr als 80 Jahre gut gefahren und mit Innovationen und Qualität zum Weltmarktführer in seinem Seg?ment aufgestiegen. Seit 2021 ist das Unternehmen Partner von CAS. Im Cordless?Alliance?System haben sich ? angeführt von Metabo – über 20 Marken mit mehr als 200 Maschinen vereinigt und einen für alle passenden Akkupack samt Ladegerät entwickelt.

Innovativ, erfolgreich, unbekannt – Lösungen für führende Handwerks-Profis in aller Welt

Der Elektrowerkzeug-Hersteller OTTO BAIER produziert und liefert hochwertige und technisch ausgefeilte Elektrowerkzeuge für Kunden aus Handel, Handwerk und Industrie. Gemeinsam mit Tochterfirmen in Dänemark, Frankreich und Italien vertreibt das Unternehmen seine Maschinen weltweit. In allen BAIER Elektrowerkzeugen steckt das Know-how und die Erfahrung aus jahrzehntelanger Entwicklungs- und Konstruktionsarbeit. OTTO BAIER wurde 1938 in Stuttgart-Münster gegründet und ist 1990 nach Ludwigsburg-Asperg umgezogen. Dort hat das Unternehmen heute seinen Unternehmenssitz mit eigener Fertigung und Montage. Handarbeit ist bei BAIER Programm, jede Maschine wird aus hochwertigen Materialien mit großer Fertigungstiefe und Sorgfalt produziert und zusammengebaut. Der Mittelständler entwickelt und fertigt dabei ausschließlich in Deutschland. Mehr über das Unternehmen Baier und seine Produkte unter www.baier-tools.com.

