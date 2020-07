Trotz Corona: Fachkräfte heftig gesucht

Mehr als zwei Drittel der Unternehmer und Unternehmerinnen im deutschsprachigen Raum gehen nicht davon aus, dass der Fachkräftemangel in Industrie und Technik durch die Corona Krise entschärft wird. Dies ergab die Untersuchung einer Job Plattform. Der Grund dafür: Auch wenn durch Kündigungen kurzzeitig Fachkräfte auf den Arbeitsmarkt gekommen sind, fanden diese sofort nach dem Anfahren der Wirtschaft wieder einen passenden Arbeitsplatz. Manche Experten gehen sogar davon aus, dass sich die Situation im technischen Bereich noch verschärfen könnte. Der Grund dafür: Die Krise hat nicht nur Verlierer gebracht. Viele Unternehmen konnten während der Krise ein Mehr an Aufträgen verbuchen.

Damit einher geht die Tatsache, dass manche Unternehmen nun kurzfristig mehr Facharbeiter benötigen, die nach dem Abarbeiten der Mehraufträge dann nicht mehr im Unternehmen gehalten werden können. Und es liegt nicht nur an den Unternehmen: So mancher Facharbeiter hätte Chancen in einem anderen Bundesland, möchte aber seine Heimat nicht verlassen. Verständlich, vor allem nach der Krise, in der die Gesellschaft erfahren durfte, wie wichtig ein gut funktionierendes soziales Umfeld ist.

Für diesen Problembereich bietet FKM Personal, der Experte für Jobs im Pongau, die Lösung. Geschäftsführer Karl Fischer hat über 15 Jahre Erfahrung Bereich der Personalvermittlung und des Personalverleihs und weiß um die Probleme von Unternehmen wie auch Arbeitern. “Der Schwerpunkt von FKM Personal liegt in der Baubranche, in Berufsfeldern wie Zimmerei, Schlosserei, Tischlerei, sowie Elektro- und Anlagenbau. Gemeinsam mit meinem Team kann ich meine langjährige Expertise in der Vermittlung und Überlassung von Fachleihkräften einsetzen”, erklärt Fischer, “und so können wir Menschen unterstützen, den richtigen Arbeitsplatz, die richtige Arbeitsumgebung zu finden.”

Vor allem Facharbeitskräfte, die lieber projektbezogen arbeiten und Abwechslung im beruflichen Alltag suchen, hat FKM Personal immer wieder spannende Angebote zu bieten. Für Unternehmen bedeutet dieses Konzept, Fachpersonal rasch und unkompliziert zu erreichen und auch für Kurzprojekte zur Verfügung zu haben.

Mehr zum Unternehmen finden Unternehmen und Fachkräfte unter www.fkmpersonal.at.