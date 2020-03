Trotz Corona-Krise erfolgreich in Mathe mit E-Learning

Wieso ist Online-Lernen und im Speziellen Online-Mathe-Coaching so effektiv?

Die Schüler/Studenten können sich eher an ihre Bedürfnisse und Anforderungen anpassen. Auch lässt sich das Angebot mittels Multimedia-Inhalten und Lernmaterialien anreichern.

Noch besser: Sie müssen nicht irgendwohin reisen um an Vorlesungen teilzunehmen oder gecoacht zu werden. Sie können sich einfach bequem von zu Hause oder vom Büro aus auf dem virtuellen Campus begeben oder sich mit dem geeigneten Lern-Coach ihrer Wahl auseinanderzusetzen.

Online-Lernen (z.B. Mathe) ist effizienter und günstiger

Es gibt einen weiteren triftigen Grund warum Online-Lernen immer beliebter wird: Es ist meistens effizienter und günstiger. Die Kosten und die Anreisezeit können oft ein kritischer Faktor dafür sein weshalb sich einzelne Studenten nicht für Kurse einschreiben, die eigentlich wichtig wären. Dies ist auch ein Problem für Unternehmen, die ihre Mitarbeiter zu Weiterbildungen ermutigen möchten, aber nicht über ein genügend großes Budget für Ausbildungen und Schulungen verfügen. Online-Kurse, wie z.B. für Mathe, sind deshalb für kleinere Budgets meistens geeigneter.

Der richtige Mathe-Online-Coach

Nebst der Bequemlichkeit und den anfallenden Kosten suchen viele Studenten auch deshalb Online-Kurse oder Online Coaching-Möglichkeiten, weil sie oft die zielstrebigste Art des Lernens sind. Diejenigen Studenten, die sich effizient auf Prüfungen vorbereiten müssen, ihr Verständnis vertiefen um neue Fähigkeiten fundierter zu erlernen ist dieser Weg oft genial, wenn denn auch der richtige Coach zur Verfügung steht. Das Finden des richtigen Coaches ist dann ein anderes Problem. Ich denke da konkret an das Online-Mathematik-Coaching (siehe weiter unten).

7 Gründe, warum Online-Lernen so effektiv ist

Grund 1: Schüler / Studenten lernen mehr als in traditionellen Kursen

IBM hat festgestellt, dass Teilnehmer an Online-Lernkursen mit Multimedia-Inhalten durchschnittlich vier bis fünfmal mehr Stoff lernen als in herkömmlichen Präsenzkursen.

Da Online-Kurse den Schüler/Studenten die volle Kontrolle und Verantwortung über ihr eigenes Lernen geben, können sie ihr eigenes Tempo vorgeben und entsprechend vertiefen, was insbesondere bei komplexeren Themen wie sooft in Mathe wichtig ist. Im Allgemeinen arbeiten Schüler/Studenten schneller nehmen mehr Informationen auf. Sie bewegen sich in natürlicher Weise schneller und individueller durch Stoffthemen des Kurses weil sie stärker motiviert sind, jedoch auch langsamer durch Themen die sie weniger interessieren.

Grund 2: Absprungraten sind beim Online-Teaching geringer

Viele Offline-Kurse haben oft Schwierigkeiten Schüler/Studenten während der gesamten Kursdauer an der Stange zu halten. Das Research Institute of America hat jedoch festgestellt, dass dies beim E-Learning weniger der Fall ist. Vielmehr haben Kurse beim Online Teaching oft eine Bindungsrate zwischen 25% bis 60%, was wirklich eine Steigerung gegenüber Präsenzkursen ist.

Grund 3: Online-Learning erfordert durchschnittlich weniger Zeitaufwand

Viele Studenten können sich aufgrund der längeren Anfahrtzeit nicht immer für einen Präsenzkurs/Vorlesung anmelden. Eine Studie über Online-Learning z.B. in Unternehmen ergab, dass diese Art des Lernens in der Regel 40-60% weniger Zeit für die Mitarbeiter beansprucht als das Lernen in einem traditionellen Lehrgang.

Es ist auch wichtig zu bemerken, dass die E-Learning-Angebote es den Schüler/Studenten erlauben, die Zeit genau in die Kurse zu investieren, wo der „Return of Invest“ am Grössten ist.

Grund 4: Nachhilfe Online: Häufigere Tests reduzieren Fehlentwicklungen

Einer der wichtigsten Tatsachen bei Online-Kursen ist, dass Tests laufend den Erfolgsprozess kontrollieren können. Gerade in der Online Mathe Nachhilfe ist das ein großer Vorteil. Es ist nachhaltig für Schüler/Studenten, dass Einstreuen von regelmäßigen Multimedia-Inhalten und Lernmaterialien mit regelmäßigen Kurztests das Engagement und die Motivation der Schüler/Studenten verbessert. Untersuchungen von Harvard zeigten, dass die Verwendung kurzer, regelmäßigen eingestreuten Kurz-Tests die Konzentration der Schüler/Studenten verdoppelte, das Fixieren von Wissen verdreifachte und die allgemeine Fokussierung auf den Inhalt der Schüler/Studenten verbesserte.

Grund 5: E-Learning ist die umweltfreundlichere (grünere) Option des Lernens

Online-Lernen ist sicherlich die effektivere Art für Schüler/Studenten aber auch besser für die Umwelt. Die Open University in Großbritannien hat festgestellt, dass Online-Kurse durchschnittlich 90% weniger Energie benötigen und 85% weniger CO-2-Emissionen pro Student ausstossen als herkömmliche Präsenz-Kurse.

Grund 6: Online-Coaching: Überzeugende Digitale Variante des Nachhilfe-Unterricht

Online-Learning ist auch eine überzeugende Art der Corona-Krise zu trotzen. So hat der Autor innert zwei Tagen sein Mathe-Coaching auf online umgestellt, was vielen ratsuchenden Schülern und Studenten erlaubt ihre Verarbeitung von Vorlesungen und Anweisungen von Lehrern aktiver zu bearbeiten. Durch Einsatz geeigneter Online-Software, Zoom, welches an Hochschulen wie ETHZ und HSG mit viel Erfolg eingesetzt wird, unterstreicht die obigen 5 Gründe wesentlich!

Grund 7: Kostenlose E-Learning Tools: Skype und Zoom

Individueller Einzelunterricht ist online mittlerweile mit vielen kostenlosen Tools möglich. Zu den beliebtesten gehören Skype und Zoom. Im Bereich der Nachhilfe werden die Tools

Online Lernen ist seit Corona wichtiger denn je

Wie der Autor betont, hat sich bereits ein erkennbarer Mehrwert des Online-Mathe-Coaching und des Online-Learning herauskristallisiert: Der Student hat keinen Anfahrtsweg mehr, er kann Lektionen rund um die Uhr anfragen, wenn es dem Mathe-Coach möglich ist und er hat auch kürzere Beantwortungsintervalle. Für den Mathe-Coach ist Online-Mathe-Coaching eindeutig intensiver, weil es mehr vorzubereiten gibt. Das Problem verlagert sich auf gute, fähige Mathe-Nachhilfelehrer, die auch die digitale Didaktik beherrschen und auch genügend flexibel sind. Der Autor erzählt, dass er neu auch Studenten aus Luxemburg, Deutschland problemlos bedienen kann, auch während der unterrichtsfreien Zeit, «Corona sei Dank»

Wir stehen einmal mehr vor einer kleineren Revolution. Die Corona-Krise wirkt hier eindeutig als Brandbeschleuniger. Es zeigt sich, dass genau hier die Schulen noch sehr großen Nachholbedarf haben!

