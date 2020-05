Trotz Corona produktiv – die Pack of 7 bringt neue Anwendung heraus

Schon des Öfteren hat die Pack of 7 von diversen Kunden gehört, dass eine systematische Lieferantenbewertung zwar eigentlich sehr wichtig ist, diese aber oft vernachlässigt wird, nicht zuletzt weil der Verwaltungsaufwand recht hoch ist. Diesem Problem haben sie sich angenommen und ein eigenes Lieferantenbewertungssystem entwickelt, das im SharePoint Framework geschrieben wurde und daher nahtlos in einen bestehenden SharePoint integriert werden kann. Dadurch passt die Anwendung sich auch automatisch dem gewählten Theme an und passt so hervorragend ins Corporate Design.

Die Darstellung ist durch ihre chronologische Sortierung sehr übersichtlich und lässt sich nach verschiedenen Kriterien wie Produkten, Anbietern oder Beschaffungsstellen filtern. Dabei können die Beschaffungsstellen sowohl Niederlassungen als auch Abteilungen Ihres Unternehmens sein. Sowohl die Filtermöglichkeiten als auch die Bewertungskriterien sind anpassbar. In der Basisversion der Anwendung lässt sich nach Qualität, Zuverlässigkeit (und Liefertreue) und Preis-/Leistungsverhältnis bewerten. Durch die Option, eine Wiedervorlage der Bewertung zu erstellen, ist die kontinuierliche Qualitätskontrolle gewährleistet.

Falls Ihr Interesse geweckt wurde, besuchen Sie gern die Pack of 7 Website und kontaktieren Sie uns.

Die Pack of 7 wurde 2013 gegründet und begleitet seither ihre Kunden in sämtlichen Projektphasen: von der Projektinitialisierung, der Anforderungsaufnahme und Konzeption, der Umsetzung, bis hin zur Einführung in den laufenden Betrieb sowie der weiteren Nutzung nach Projektabschluss.

Ergänzend zu den regulären Projektmanagementaufgaben steht die Pack of 7 als Berater und Coach zur Verfügung. Die Pack of 7 erstellt IT-Lösungen für Ihre Fachprozesse. Alle Kollegen haben viele Jahre Erfahrung fokussiert im Großunternehmen- und Konzern-Umfeld. Die Pack of 7 liefert ganzheitliche Expertise bei Strategie, Konzept, Umsetzung, Going Live und Wartung.

Technisch arbeitet die Pack of 7 überwiegend in den Bereichen SharePoint, Mobile, Cloud und Business Intelligence.