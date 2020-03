True Leaf meldet Finanzergebnisse des dritten Quartals 2020 und berichtet über aktuelle Entwicklungen aus dem Unternehmen



VERNON, BC, 2. März 2020. True Leaf Brands Inc. (True Leaf oder das Unternehmen) (CSE: MJ) (OTCQX: TRLFF) (FWB: TLA) gibt heute sein Betriebs- und Finanzergebnis für dritte Quartal des Geschäftsjahres 2020, das am 31. Dezemerb 2019 endete, bekannt.

Wichtigste Ergebnisse des dritten Quartals 2020 und aktuelle Höhepunkte

True Leaf Pet

– Weltweiter Umsatzerlös von insgesamt 491.040 CAD.

– Aufnahme mehrerer neuer Produkte in das Angebot von PetSmart Canada (petsmart.ca), wodurch die Produktlinie des Unternehmens in 140 Ladengeschäften und dem Online-Shop erweitert wurde. Das erweiterte Sortiment von Hanfnahrungsergänzungsmitteln und Heimtierprodukten mit Oregano-Öl werden diesen Monat im Handel erhältlich sein.

– Sicherung des Vertriebs über den in Quebec ansässigen Haustierhändler Mondou (mondou.com), der die gesamte Produktlinie des Unternehmens in das Angebot in seinen 66 Ladengeschäften in der Provinz aufnehmen wird.

– Unterzeichnung einer Vereinbarung mit Jerry Wilson & Associates, wonach die Firma als Herstellervertreter des Unternehmens im Westen der USA, einschließlich des lukrativen kalifornischen Marktes für Heimtierpflege, fungieren wird. Die Firma unterhält eine Geschäftsbeziehung mit der Firma George Brent & Associates, die zusätzliche Unterstützung auf dem kanadischen Markt bieten wird.

– Präsentation der erweiterten Haustierproduktlinien des Unternehmens auf der Global Pet Expo 2020, der weltweit größten Fachmesse der Heimtierbranche, die jedes Jahr in Orlando (Florida) stattfindet.

True Leaf Pet feiert dieses Jahr sein fünfjähriges Bestehen. In diesem kurzen Zeitraum haben wir mehr als 40 Produkte auf den Markt gebracht und ein Einzelhandelsvertriebsnetz mit Tausenden von Ladengeschäften in Nordamerika und Europa aufgebaut, meint Chief Executive Officer Darcy Bomford. Die Resonanz auf unser erweitertes Angebot von pflanzlichen Heimtierprodukten ist nach wie vor beeindruckend und wir bauen unser Kerngeschäft im Bereich für Spezial-Haustierprodukte aus. Wir sind positiv gestimmt für das kommende Jahr, da der globale Markt für Cannabis und natürliche Haustierprodukte weiterhin exponentiell wächst.

True Leaf Cannabis

– Am 22. November 2019 erhielt das Unternehmen von Health Canada drei Lizenzen für den Anbau, die Verarbeitung und den Verkauf von Cannabis für medizinische Zwecke für seine 18.000 Quadratfuß große Anlage, dem True Leaf Campus in Lumby (British Columbia).

– Das Unternehmen plant, unter der Nutzung seiner Erfahrung in der Produktformulierung Cannabisöle und -kapseln mit bestimmten CBD-, THC- und Terpenprofilen anzubieten, die eine Linderung von Angstzuständen und entzündungshemmende Wirkungen für Menschen liefern.

– Die Entwicklung dieser Cannabisprodukte ist mit der Unterstützung von White-Label-Lieferanten im Gange, was dem Unternehmen einen effizienten Weg bietet, die Produkte auf den Markt zu bringen.

Herr Bomford weiter: In diesem Quartal erreichte True Leaf Cannabis seine Zulassung als ein lizenzierter Produzent und damit einen lang erwarteten fundamentalen Meilenstein für unser Unternehmen. Angesichts der Erfahrung unseres Teams in der Produktformulierung und -entwicklung können wir unsere Verarbeitungslizenz nutzen, um Cannabisprodukte schnell und kosteneffizient auf den Cannabis 2.0-Markt zu bringen.

Das Unternehmen bemüht sich aktiv um die Sicherung von Kapital oder die Gewinnung eines Joint-Venture-Partners, um Investitionen und Kooperationen im Rahmen seiner Cannabislizenzen zu ermöglichen. Darüber hinaus erwägt das Unternehmen einen möglichen Verkauf oder die Verpachtung seiner True Leaf Campus-Anlage, um seine Investitionen in die Lizenzen zu monetarisieren.

Herr Bomford fügt hinzu: In den letzten Monaten haben wir die Auswirkungen der Kapitalknappheit an den Aktienmärkten aus erster Hand erfahren; wir arbeiten hart an der Umsetzung bedeutender Sparmaßnahmen. Dazu gehören auch die Umstrukturierung unseres Kernteams, die Straffung der Betriebsabläufe und die Senkung der Vertriebs-, Gemein- und Verwaltungskosten. Unser Hauptziel besteht darin, unseren Aktionären eine Rendite auf die True Leaf Cannabis-Tochter zu liefern, die Reichweite unseres vorhandenen Kapitals (Runway) zu maximieren und so bald wie möglich in die Gewinnzone zu gelangen.

Ausgewählte Betriebsergebnisse des Quartals (in kanadischen Dollar ausgewiesen, sofern nicht anders angegeben):

Drei Monate zum

Beschreibung 31. Dezember30. Septembe

2019 r

$ 2019

$

Umsatz 491.040 706.752

Betriebsausgaben,(2.175.877) (2.242.125)

gesamt

Gesamtverlust für(2.010.308) (1.889.107)

den

Zeitraum

Verlust pro (0,02) (0,02)

Aktie,

unverwässert

und

verwässert

Weitere Informationen erhalten Sie im Lagebericht des Unternehmens (Management Discussion and Analysis) für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2020, der auf der Website des Unternehmens unter ir.trueleaf.com veröffentlicht wurde.

Über True Leaf

True Leaf Brands Inc. ist ein Wellness-Unternehmen für Menschen und ihre Haustiere.

True Leaf Cannabis Inc., eine Tochtergesellschaft von True Leaf Brands Inc., ist ein lizenzierter Produzent und der Besitzer des True Leaf Campus, einer 18.000 Quadratfuß großen Cannabisanbau- und -produktionsanlage auf einem 40 Acres großen Grundstück mit Widmung für den Anbau, die Verarbeitung und den Verkauf von Cannabis in Lumby (British Columbia).

True Leaf Pet Inc., ebenfalls eine Tochtergesellschaft von True Leaf Brands Inc., ist eines globales Unternehmen für Heimtierpflege, das Wellness-Produkte mit einem pflanzlichen Fokus anbietet, die auf die Verbesserung der Lebensqualität von Haustieren abzielen. Geleitet wird das Unternehmen von seiner Mission Return the Love, die von der bedingungslosen Liebe inspiriert wurde, die uns Haustiere jeden Tag schenken.

www.trueleaf.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und das Management könnte als Antwort auf Ihre Fragen weitere zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und True Leaf beansprucht hiermit die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für alle zukunftsgerichteten Aussagen. True Leaf ist der Ansicht, dass die mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen; die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von True Leaf sowie der Wert seiner Wertpapiere könnten jedoch aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von den mit den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen. Diese Faktoren sind im Abschnitt Risk Factors des Emissionsprospekts von True Leaf auf Formblatt 1-A, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde, sowie in anderen Beschreibungen der Risikofaktoren in den regelmäßig veröffentlichten Unterlagen und Nachträgen zum Emissionsprospekt angeführten Risiken und Unsicherheiten zusammengefasst. Den Emissionsprospekt von True Leaf auf Formblatt 1-A finden Sie hier: ir.trueleaf.com. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. True Leaf ist nicht verpflichtet, solche Informationen aus irgendeinem Grund nach dem Zeitpunkt dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

