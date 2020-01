Trumps Plan für Nahost: Vielleicht nur Ablenkung / Kommentar von Annemarie Rösch

Die Tatsache, dass Israels Premier an Trumps Seite stand, als

er den Plan verkündete, wird das Misstrauen der Palästinenser bestärken. So

leicht lässt sich ein verfahrener Konflikt nicht entschärfen. Dazu braucht es

Fingerspitzengefühl und Geduld. Doch womöglich wollte Trump auch nur

Netanjahu vor der Abstimmung in Israel Wahlkampfhilfe leisten. Oder von seinem

Impeachment-Verfahren ablenken. http://mehr.bz/khs23p

