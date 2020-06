Tschüss Bauchgefühl! Steuere deine Karriere durch Daten.

Makersfloor führt automatisiert Arbeitsmarkt-Analysen für jedes Berufsfeld durch. Dadurch ist es möglich, für jeden Beruf die aktuell meistgefragten, wichtigsten und bestbezahlten Skills auf dem Arbeitsmarkt auszulesen. Makersfloor liefert Nutzern damit die Entscheidungsgrundlage für die Suche nach dem Traumjob, dem Streben nach der nächsten Beförderung oder für die Suche nach einem neuen, passenden Job. Diese 3 Use Cases werden im Folgenden anhand von Beispielen beschrieben:

1) Makersfloor für die Traumjob-Suche:

Wer auf Makersfloor fünf seiner Lieblings-Tätigkeiten angibt, erhält in nahezu Echzeit eine Analyse, in welchen Berufen diese Tätigkeiten beinhaltet sind. Beispielsweise könnte ein Nutzer sich wünschen, dass er in seinem Traumjob mit Innovationen arbeitet. Makersfloor durchsucht anschließend einen Datenpool von Berufen und findet die Jobs, die diese Tätigkeiten beinhalten und präsentiert sie dem Nutzer inkl. Gehaltsabschätzungen.

Über diesen Quick-Link kommen Nutzer direkt zur Traumjob-Analyse

https://makersfloor.de/analyse/traumjob-durch-lieblingsskills

2) Makersfloor für Beförderungen:

Wer beispielsweise eine Beförderung als Produktmanager anstrebt, kann sich über Makersfloor auslesen lassen, welche Skills für diesen Beruf aktuell am stärksten nachgefragt werden, welche Skills aktuell im Trend sind und wie groß der Bedarf für die unterschiedlichen Skills ist. Somit können Nutzer auch abwägen, ob es sinnvoll ist, in eine Weiterbildung zu investieren.

So sieht eine beispielhafte Analyse für Produktmanager aus:

https://makersfloor.de/analyse/befoerderung/produktmanager/passende-skills

3) Makersfloor für Berufwechsel

Wer einen Berufswechsel anstrebt, kann sich durch die Angabe seiner aktuellen Skills auslesen lassen, welche anderen Berufe das jetzige Skillset nachfragen. Somit wird dem Nutzer eine Auswahl an Berufen inkl. Gehaltsabschätzung präsentiert, die eine starke Entscheidungsgrundlage hinsichtlich Berufswechseln bietet.

Beispielhafte Berufswechsel-Analyse für einen IT-Projektmanager:

https://makersfloor.de/analyse/beruf-wechseln/it-projektmanager/passende-berufe