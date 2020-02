Tschentscher lehnt mehr Bildungskompetenzen des Bundes strikt ab

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat es

strikt abgelehnt, dem Bund mehr Rechte bei der Bildungspolitik einzuräumen. Auf

die Frage, ob er bereit sei, für eine Angleichung der Bildungsstandards in

Deutschland mehr Kompetenzen abzugeben, sagte Tschentscher der Düsseldorfer

“Rheinischen Post” (Montag): “Nein. Bildung ist Ländersache, und das muss auch

so bleiben.” Dass dies Aufgabe der Länder ist, stehe schon so im Grundgesetz.

“Wir wollen in bestimmten Punkten keinen Flickenteppich und müssen uns unter den

Ländern abstimmen. Das geschieht in der Kultusministerkonferenz”, sagte

Tschentscher. “Aber letztlich wollen wir uns das Schulsystem in Hamburg und

unsere Schwerpunkte in der Bildungspolitik nicht von anderen Ländern

vorschreiben lassen.” Zuletzt hatte es Diskussionen um den von

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) geplanten Nationalen Bildungsrat

gegeben. war mit einer ersten Initiative gescheitert. Finanzielles Engagement

des Bundes, etwa über den Digitalpakt Schule, begrüßte Tschentscher hingegen.

“Dabei geht es nicht um den Kern der Bildungspolitik, sondern um eine bessere

technische Ausstattung an den Schulen”, sagte der SPD-Politiker.

