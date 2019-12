Tschüss Parkraumnot! Wie Arbeitgeber mit Diensträdern Mobilitätskosten sparen / Um den Firmenparkplatz zu entlasten, setzen immer mehr Unternehmen auf Diensträder

Das Unternehmen wächst, neue Kolleginnen und Kollegen werden

eingestellt – und der firmeneigene PKW-Parkplatz? Der ist jeden Morgen

überfüllt. Viele Fuhrparkmanager kennen diese Situation und zerbrechen sich den

Kopf, wie sie ihrer Belegschaft entgegenkommen und den täglichen Zank um die

letzte freie Parklücke beenden können. Neue PKW-Stellplätze bauen? Oft ist dafür

rund um den Betrieb kein Platz vorhanden. Und wenn doch, geht die Schaffung von

Autoparkplätzen möglicherweise zu Lasten neuer Produktionsflächen. Außerdem ist

Parkraum teuer: Das Unternehmensnetzwerk B.A.U.M. gibt an, dass der Bau eines

Tiefgaragenstellplatzes mindestens 20.000 Euro kostet. Hinzu kommen jährliche

Ausgaben für Instandhaltung und Betrieb in Höhe von 300 Euro.

Auf einen PKW-Stellplatz passen bis zu sieben Fahrräder

Weit weniger kostspielig ist es, die Angestellten zum Umstieg vom (Firmen-)Auto

aufs Jobrad zu motivieren. Auf einen Autostellplatz passen bis zu sieben

Fahrräder oder E-Bikes. Immer mehr Arbeitgeber setzen deshalb auf

Dienstradangebote, um den Firmenparkplatz zu entlasten und die individuellen

Mobilitätswünsche der Mitarbeiter zu erfüllen – so zum Beispiel die Müko

Maschinenbau GmbH, ein schnell wachsender Hersteller von Montage- und

Prüfanlagen. Die am Firmensitz nahe Stuttgart verbleibenden Gewerbeflächen

benötigte das Unternehmen für neue Montagehallen. “So wurde es zunehmend

schwierig, ausreichend Autostellplätze für die Mitarbeiter vorzuhalten”,

berichtet Müko-Geschäftsführer Uwe Müller. “Uns war klar, dass sich die

Parkplatzsituation nur dann entspannen würde, wenn wir attraktive

Mobilitätsalternativen zum PKW entwickeln.” Vor einem Jahr beschloss der

Mittelständler deshalb, seinen Angestellten Dienstradleasing mit JobRad

anzubieten – mit Erfolg: Rund ein Drittel der 100 Mitarbeiter haben sich bereits

für ein Fahrrad oder E Bike mit steuerlicher Förderung entschieden. Bei Müko

kommt das Jobrad-Angebot laut Geschäftsführer Müller auch deshalb gut an, weil

die Angestellten das Dienstrad nach ihren individuellen Wünschen frei auswählen

und zusammenstellen können. Alle Marken, Hersteller und Radtypen sind möglich.

Für Arbeitgeber ist die Kooperation mit JobRad grundsätzlich kostenneutral. “Um

den Umstieg aufs Firmenrad noch attraktiver zu machen, haben wir uns dazu

entschlossen, die Kosten für die JobRad-Versicherung zu übernehmen”, erklärt Uwe

Müller. “Viele Angestellte nutzen ihr Dienstrad regelmäßig, um damit zur Arbeit

zu kommen – und das, obwohl dazu keine Verpflichtung besteht und sie das Bike

auch ausschließlich privat fahren können.”

Mitarbeiter aufs Dienstrad bringen und Parkraum optimieren

Diesen Trend bestätigt auch eine aktuelle Studie der Technischen Universität

München, wonach über 70 Prozent der befragten Angestellten nach eigener Auskunft

häufiger mit dem Rad zur Arbeit fahren, seit sie über ein Dienstrad verfügen.

“50 Prozent der Arbeitswege in Deutschland sind unter acht Kilometer und damit

für Fahrräder und Pedelecs ideal”, ergänzt JobRad-Geschäftsführer Holger Tumat.

“Wer mit dem Rad zur Arbeit fährt, steht nicht nur seltener im Stau, sondern ist

auch im Alltag weniger gestresst und erwiesenermaßen seltener krank. Aus

betrieblicher Sicht bedeutet das: Wenn die Mitarbeiter regelmäßig in die Pedale

treten, trägt das im Idealfall dazu bei, dass im Unternehmen die Produktivität

steigt, während gleichzeitig Mobilitätskosten sinken.” Noch mehr Mitarbeiter

aufs Rad bringen können Arbeitgeber, wenn sie in die betriebliche

Radinfrastruktur, zum Beispiel in Radstellplätze, E-Bike-Ladestationen oder

Duschmöglichkeiten für Fahrradpendler investieren.

Über JobRad®

Die JobRad GmbH ist Marktführer im Dienstradleasing und bringt seit mehr als

zehn Jahren Menschen aufs Rad. Als Mobilitätsdienstleister organisiert JobRad

mit einer digitalen Portallösung unkompliziert und kostenneutral die

Dienstradüberlassung zwischen Arbeitgebern und Mitarbeitern: Angestellte suchen

sich ihr Wunschrad beim Fachhändler oder online aus – alle Hersteller und Marken

sind möglich. Der Arbeitgeber least das Dienstrad und überlässt es dem

Mitarbeiter zur beruflichen und privaten Nutzung. Bezieht der Mitarbeiter das

Fahrrad oder E-Bike per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen

Förderung (0,5 %-Regel) und spart gegenüber einem herkömmlichen Kauf bis zu 40

Prozent. Ein arbeitgeberfinanziertes JobRad ist für den Mitarbeiter sogar

kosten- und steuerfrei. Über 20.000 Arbeitgeber mit mehr als zwei Millionen

Beschäftigten – zum Beispiel Bosch, SAP und Deutsche Bahn – setzen bereits auf

JobRad als nachhaltiges Mobilitätskonzept, das Talente anzieht, Mitarbeiter fit

hält und die Umwelt schützt.

Veröffentlichung honorarfrei. Weitere Presseinformationen, Hintergrundtexte und

Bilder zu JobRad finden Sie unter: www.jobrad.org/presse.

Pressekontakt:

Tassilo Holz | Öffentlichkeitsarbeit

Tel. 0761 205515-795 | tassilo.holz@jobrad.org |

www.jobrad.org/presse JobRad GmbH | Augustinerplatz 2 | 79098

Freiburg

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/80095/4478457

OTS: JobRad GmbH

Original-Content von: JobRad GmbH, übermittelt durch news aktuell