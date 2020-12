TU Ilmenau startet Absolventen-Kampagne „Alumni fördern Studierende“

Die Technische Universität Ilmenau startet die Kampagne „Alumni fördern Studierende“. Die Aktion ruft vor allem Absolventinnen und Absolventen der Universität auf, sich finanziell an einem Deutschlandstipendium für Studierende zu beteiligen. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sollen Studentinnen und Studenten, die nicht nur leistungsstark sind, sondern sich auch außerhalb ihres Studiums engagieren, gefördert werden. Bereits kleine Spendenbeiträge ermöglichen ihnen eine hervorragende Universitätsausbildung.

Laut einer aktuellen Studie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung hat sich die ohnehin oft schwierige finanzielle Situation von Studentinnen und Studenten durch die Corona-Krise noch einmal deutlich verschlechtert. Auch viele Studierende der TU Ilmenau haben immer weniger Möglichkeiten, ihr Studium, zum Beispiel durch Nebenjobs, zu finanzieren. Vor diesem Hintergrund starten das AlumniCampus-Büro und das Stipendienwesen der Universität die Kampagne „Alumni fördern Studierende“. Möglichst viele Studentinnen und Studenten, die sich auch während der schwierigen Phase der Corona-Pandemie besonderes engagieren und gleichzeitig hervorragende Studienleistungen erbringen, sollen mit einem Deutschlandstipendium gefördert werden. Insbesondere Absolventinnen und Absolventen der Universität, aber auch Unternehmen und Privatpersonen sind dazu aufgerufen, die Aktion mit einer Spende zu unterstützen, um über einen Sammelfonds möglichst viele Stipendien zu ermöglichen.

Bereits seit Beginn des Bundesprogramms Deutschlandstipendium im Jahr 2011 fördert die TU Ilmenau Studierende, deren Werdegang herausragende Leistungen in Studium und Beruf erwarten lässt, mit einem Deutschlandstipendium von 300 Euro pro Monat. Die Hälfte der Förderung kommt von den freiwilligen Förderern, die andere Hälfte vom Bund. Insgesamt wurden in den vergangenen zehn Jahren 390 Deutschlandstipendien an Studentinnen und Studenten der TU Ilmenau vergeben, 31 davon in diesem Jahr.

„Noch nie war diese Unterstützung so wichtig wie in diesen Zeiten“, ist Professorin Anja Geigenmüller, Vizepräsidentin für Bildung der TU Ilmenau, überzeugt: „Gerade jetzt ermöglichen es Förderungen wie die Deutschlandstipendien, kluge Köpfe auf ihrem Bildungsweg zu unterstützen und damit zugleich den wissenschaftlichen Nachwuchs und die Zukunftsfähigkeit der Region auch über die Thüringer Landesgrenzen hinaus zu sichern.“

Zu den Empfängern eines Deutschlandstipendiums gehört in diesem Jahr Sascha Bartosch, der seine Ausbildung im dritten Fachsemester im Studiengang Technische Physik absolviert: „Durch das Deutschlandstipendium ist es mir möglich, mich voll auf den erfolgreichen Abschluss meines Studiums zu konzentrieren und gleichzeitig meine Familie nicht zusätzlich finanziell zu belasten.“ Auch Faith Wambui Njoroge hat das Stipendium dabei geholfen, ihr Studium ohne finanzielle Sorgen zu meistern. „Für mich als alleinerziehende Mutter hat es das Leben deutlich leichter gemacht“, so die Studentin der Medien- und Kommunikationswissenschaft.

Um auch in Zukunft möglichst viele Studierende mit sehr guten Studienleistungen und sozialem Engagement fördern zu können, ruft die Universität insbesondere ihre Absolventinnen und Absolventen zur Beteiligung an einem gemeinsamen Deutschlandstipendium auf. Egal ob mit 10, 20, 50 oder aber einem gesamten Stipendium von 150 Euro pro Monat oder 1.800 Euro für ein Jahr – jede Spende unterstützt die Studierenden unmittelbar, und der Bund macht aus dem gesammelten Beitrag das Doppelte. Informationen und Kontakt: https://www.alumnicampus.de/stipendien/

Kontonummer: IBAN: DE17 8205 0000 300 4444 281

Spendenzweck: 1581/ 7150 0005 22/ DtlStipendium / (Vor- und Zuname)

Für Beiträge bis 200 Euro gilt der Kontoauszug als Spendenquittung zur Vorlage beim Finanzamt. Über höhere Spendenbeträge stellt die TU Ilmenau eine Spendenquittung aus.

AlumniCampus

AlumniCampus TU Ilmenau ist das Absolventen-Netzwerk der Technischen Universität Ilmenau und vereint alle Absolventinnen und Absolventen, ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Emeriti. Bereits 9.000 Mitglieder gehören heute zum Netzwerk.

Stipendienwesen

Das Stipendienwesen der TU Ilmenau berät Studierende der TU Ilmenau zu jedem Zeitpunkt ihrer akademischen Laufbahn zu Fördermöglichkeiten und betreut neben dem Deutschlandstipendium viele weitere Stipendienprogramme.