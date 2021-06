TU Ilmenau startet englischsprachigen Master-Studiengang International Business Economics

Die Technische Universität Ilmenau startet im Wintersemes-ter 2021/22 den englischsprachi-gen Master-Studiengang ?Inter-national Business Economics?. Der neue Studiengang kombiniert betriebs- und volkswirtschaftliche Inhalte mit vertieften Kenntnissen aus der Kommunikationswissen-schaft, zum Beispiel der strategi-schen Kommunikation oder der internationalen Kommunikation. Passend dazu erwerben Studierende in mehrheitlich englischsprachigen Modulen Kompetenzen in der englischen Fachsprache. Der Studiengang bietet damit hervorragende Aussichten für einen Berufseinstieg in einem zunehmend globalen Arbeitsmarkt. Interes-sierte können sich ab sofort für das Master-Studium bewerben: www.tu-ilmenau.de/bewerbung.

Den großen Mehrwert des viersemestrigen, nicht zulassungsbeschränkten Master-Studi-engangs International Business Economics ge-genüber einem klassischen Studium der Be-triebswirtschaftslehre ? sowohl für deutsche Bachelor-Absolventinnen und Absolventen als auch für ausländische Studieninteressierte ? sieht Prof. Thomas Grebel, Studiendekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien und Leiter des Fachgebiets Wirt-schaftspolitik, in seiner internationalen Ausrichtung: ?Lehrinhalte in International Communication und ein integriertes Auslandssemester ermöglichen Studentin-nen und Studenten interkulturelle Erfahrungen, um fachlich und sprachlich, aber auch durch ein geschärftes persönliches Profil im internationalen Kontext einer globalisierten Welt erfolgreich zu sein.?

Besonderen Wert legt der neue Studiengang International Business Economics auf methodisches Rüstzeug, um wirtschaftliche und gesellschaftliche Problem-stellungen zum Beispiel in großen, international aufgestellten Unternehmen und Organisationen zu analysieren und zu lösen. Im Mittelpunkt stehen forschungs-orientierte, methodisch fundierte und empirisch-angewandte wirtschaftswissen-schaftliche Studieninhalte aus drei frei wählbaren Fächergruppen: International Business Administration, International Economics und International Communica-tion Science. Dazu gehören beispielsweise Module wie ?Business to Business Mar-keting?, ?Management and Entrepreneurship?, ?Innovation Economics? oder auch ?Computational Communication Science?. Prof. Grebel: ?So erlangen die?Studierenden nicht nur fundierte Kenntnisse über einzel- und gesamtwirtschaft-liche Prozesse und einen Überblick über moderne Data-Science-Methoden, sie eignen sich im Laufe ihres Studiums auch Management-Kompetenzen an, die für unternehmerische Entscheidungen auf internationaler Ebene von Bedeutung sind.? Zu den drei frei wählbaren Modulen kommt ein weiterer Wahlbereich, der es den Studierenden ermöglicht, zusätzliche Kompetenzen aus fachfremden Be-reichen zu erwerben, zum Beispiel ?Virtual and Augmented Reality for Commu-nication Science? oder ?New Technology Research?. Die interdisziplinäre Ausrich-tung des Studiums und die Arbeit in kleinen, projektbezogenen Gruppen vermit-teln den Studierenden zudem wichtige Schnittstellenkompetenzen und eröffnen ihnen damit vielfältige Jobperspektiven in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Prof. Thomas Grebel: ?Es ist die große Flexibilität und individuelle Gestaltbarkeit des Studiengangs nach persönlichen Neigungen, Wünschen und Zielen der Stu-dierenden, die ihn so attraktiv machen.? Dazu gehört auch, dass Vorleistungen, die die Studierenden zuvor erbracht haben, angerechnet werden können.

Interessierte mit einem in Deutschland erworbenen Abschluss eines verwandten Bachelorstudiums können sich ab sofort bis zum 15. Oktober bewerben: www.tu-ilmenau.de/bewerbung. Studierende mit einem im Ausland erworbenen Bachelo-rabschluss und einem Sprachzertifikat Englisch C1 können sich bis zum 15. Juli bewerben: www.tu-ilmenau.de/application.

Weitergehende Informationen zum neuen Studiengang: https://www.tu-il-menau.de/master-ibe

Inhaltliche Fragen zum Studiengang beantwortet persönlich der Studienfachbe-rater Dr. Magnus Richter: program-coordinator-ibe@tu-ilmenau.de

Fragen zur Studienorganisation beantwortet Heide Röseler vom Prüfungsamt der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien: pruefungsamt-wm@tu-il-menau.de.

Informationen zum Bachelor- und Masterangebot der TU Ilmenau und rund um die Bewerbung erhalten Studieninteressierte auch beim Online-Studieninfotag am 26.06.2021. Dann können sie sich über das gesamte Studienangebot und die Universität informieren und alle Fragen zum Studium und Leben in Ilmenau stel-len. Neben persönlichen Beratungsgesprächen, allgemeinen Vorträgen sowie In-formationen zur Studienfinanzierung gibt es auch spannende Campus- und La-borführungen: https://www.tu-ilmenau.de/veranstaltungen/studieninformation-stag-im-juni