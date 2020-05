TUBING RIDES von OSTACON – In bunten Reifenschläuchen sitzend auf mobilen Rutschbahnen

Die neu konzipierten Tubing-Anlagen sind in kurzer Zeit an fast jeden Ort zu installieren und rasch wieder demontierbar.

Die optimalen Anlagen für Event-Agenturen, Freizeitparks, Kurorte und geschäftliche Betreiber von Sport- und Spielanlagen.

Die Tubing-Anlagen sind jederzeit in der Länge erweiterbar

Artikel: TR01 = 1 Piste + 1 Track = H 3,50 bis 4,20 m

Artikel: TR02 = 2 Pisten + 2 Tracks = H 4,90 × 5,60 m

Die komplette Anlagen-Struktur besteht aus hochwertig verarbeiteten Aluminium.

Aufbau – Installation der Tubing-Anlagen

Artikel: TR01 = 3 Stunden + Sicherheits-Check

Artikel: TR02 = 4 Stunden + Sicherheits-Check

GEOSKI Belag für den Tubingsport

Die mit Additiven ausgestatteten Elastomer PE Polyethylen Matten eignen sich hervorragend als Rutschbelag.

Technische Daten

GEOSKI Maße? ? ? ? ? ? ?B × L × H 40,8 × 40,8 × 2,7 cm

Gewicht? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5,8 kg/qm

Material? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?HDPE (Polyethylen high density

Maße der Verpackung 120 × 80 × 145 cm

Anfragen an OSTACON Bautechnik per Mail an ostacon24@gmail.com

