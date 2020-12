TUDOR GOLD ernennt Ronald-Peter Stöferle in den Aufsichtsrat



VANCOUVER, BC, 22. Dezember 2020 – Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: TUC) (das „Unternehmen“ oder „Tudor Gold“) freut sich bekannt zu geben, dass Ronald-Peter Stöferle als Direktor in den Aufsichtsrat des Unternehmens (Board of Directors) berufen wurde.

Herr Stöferle ist Managing Partner und Fondsmanager bei der Incrementum AG in Liechtenstein. Er verwaltet einen Investmentfonds, der nach den Grundsätzen der Österreichischen Schule der Nationalökonomie investiert, und ist Autor der angesehenen jährlichen Publikation http://www.ingoldwetrust.report. Herr Stöferle fungiert seit März 2017 als Consulter für Tudor Gold.

Walter Storm, Präsident und CEO von Tudor Gold, erklärte: Wir freuen uns, dass einer der anerkanntesten und führenden Goldexperten der Welt in unseren Aufsichtsrat bei Tudor Gold aufgenommen wurde. Ronni ist hoch angesehen und wir freuen uns darauf, von seinen Markteinblicken und seinem breiten Branchennetzwerk zu profitieren.

Herr Stöferle erklärte: Ich bin sehr stolz darauf, diese Gelegenheit zu erhalten und freue mich auf meine Rolle als Mitglied im Board of Directors bei Tudor Gold. Ich kenne Walter Storm und verfolge seine Arbeit seit mehr als einem Jahrzehnt. Das qualifizierte Managementteam um Walter Storm, erkundet die Konzessionsflächen bei Treaty Creek, die sich neben den Weltklasse-Projekten von Seabridge Gold und Pretium Resources befinden. Das Unternehmen plant, seine erste Ressource für die –Goldstorm Zone– in den kommenden Monaten zu veröffentlichen. Diese könnte zu den größten neuen Goldentdeckungen gehören, die in den letzten Jahrzehnten in Nordamerika gemacht wurden.“

Über Tudor Gold

Tudor Gold ist ein Edelmetall- und Basismetall-Explorationsunternehmen mit Konzessionsflächen im Goldenen Dreieck von British Columbia, einem Gebiet, in dem produzierende bzw. in der Vergangenheit produzierende Minen sowie mehrere großen Lagerstätten, die sich einer möglichen Erschließung nähern. Das 17.913 Hektar große Treaty Creek Projekt (an dem Tudor Gold zu 60% beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das KSM-Grundstück von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das Brucejack-Grundstück von Pretium Resources Inc. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen 100% des Electrum-Projektes und verfügt über earn-in Optionen bzw. ist zu 100% an weiteren Projekten im Goldenen Dreieck beteiligt.

„Walter Storm“

Walter Storm.

Präsident and Chief Executive Officer

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.tudor-gold.com oder wenden Sie sich an:

Carsten Ringler

Head of Investor Relations and Communications

Telefon: +49 151 55362000 oder +1 604 559 8092

E-Mail: carsten.ringler@tudor-gold.com

