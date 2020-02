TÜV Rheinland auf der Light + Building

TÜV Rheinland präsentiert sich als Aussteller unter dem Motto ?Explore Tomorrow. Smart Lighting for Your Connected Home.? auf der diesjährigen Light + Building, der Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik vom 8. bis 13. März 2020 in Frankfurt am Main. Die Fachleute von TÜV Rheinland informieren zu aktuellen Entwicklungen im Bereich LED, Gebäude- und Hausautomatisierung sowie zu Smart Home und Smart Lighting. Ein Themenschwerpunkt wird das gesamte Spektrum an drahtlosen Testmöglichkeiten für Smart Lighting-Produkten, das TÜV Rheinland bietet, sein. Mehr dazu unter www.tuv.com/wireless.

Der Markt für IoT-Geräte wächst rasant. Auch das Licht wird zunehmend smart. Moderne LED-Beleuchtung, die mit dem Internet verbunden ist, schafft innovative Möglichkeiten für vollkommen neue Anwendungen. Das beginnt mit der Steuerung des Lichts im Smart Home und reicht bis zu komplexen Licht-Lösungen im Business Umfeld. Als One-Stop-Shop-Dienstleister bietet TÜV Rheinland Herstellen von Smart Lighting-Produkten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Marktzulassungen alle Prüfungen und Zertifizierungen aus einer Hand.

Alle Prüfungen für Marktzulassungen aus einer Hand

?Unsere End-to-End-Lösungen beinhalten alle regulatorischen und technologischen Tests und Zertifizierungen von Produkten aus einer Hand und bieten Herstellern somit weltweit einen nahtlosen Markteintritt. Das gilt für alle unsere Kunden, ganz gleich aus welcher Branche. Dieses gesamte Leistungsspektrum ist ? zusätzlich zu unserer Fokussierung auf Smart Ligthing – Teil unserer Messepräsentation?, sagt Björn Fuchs, IoT-Experte bei TÜV Rheinland.

Auf einer so wichtigen Branchenveranstaltung wie die Light + Building steht für TÜV Rheinland zusätzlich das direkte Gespräch mit Kunden und Partnern im Mittelpunkt. ?Dies ist für uns das beste Fundament, um gemeinsam mit ihnen die Zukunft rund um das Thema Wireless zu gestalten?, ergänzt Fuchs. Daher runden Thementage zu aktuellen Branchenthemen das Messe-Programm des Prüfdienstleisters ab.

TÜV Rheinland auf der Light + Building 2020

8. bis 13. März 2020, Messe Frankfurt am Main, Halle 8.0, Stand F 70.

Weitere Informationen und Anmeldung zu den TÜV Rheinland-Thementagen unter www.tuv.com/lightandbuilding

TÜV Rheinland ist ein weltweit führender unabhängiger Prüfdienstleister mit fast 150 Jahren Tradition. Im Konzern arbeiten über 20.000 Menschen rund um den Globus. Sie erwirtschaften einen Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro. Die unabhängigen Fachleute stehen für Qualität und Sicherheit von Mensch, Technik und Umwelt in fast allen Wirtschafts- und Lebensbereichen. TÜV Rheinland prüft technische Anlagen, Produkte und Dienstleistungen, begleitet Projekte, Prozesse und Informationssicherheit für Unternehmen. Die Experten trainieren Menschen in zahlreichen Berufen und Branchen. Dazu verfügt TÜV Rheinland über ein globales Netz anerkannter Labore, Prüfstellen und Ausbildungszentren. Seit 2006 ist TÜV Rheinland Mitglied im Global Compact der Vereinten Nationen für mehr Nachhaltigkeit und gegen Korruption. Website: www.tuv.com