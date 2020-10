Turbomate E2? IoT Wearable mit Android und LTE

Der TurboMate E2 ist eine Smart IoT Watch, die auf Android O basiert. Die IoT-Watch ist mit einem hellen 2.3 Zoll TFT LCD Display (320 x 320) mit kapazitivem Touch ausgestattet. Die CPU hinter dem Wearable ist Qualcomm SDW2500 mit 1GB RAM sowie 8GB Flash Speicher. Die 5MP Kamera mit Autofokus kann je nach Software auch als Barcode-Scanner eingesetzt werden. Drahtlose Kommunikationsmöglichkeiten sind via Wi-Fi, NFC, Bluetooth und optional LTE gegeben. Signale können über Vibration, LCD on oder Signalton empfangen werden. Mit 800mAh hält die Batterie fast zwei Tage. Ausgestattet ist der TurboMate E2 zudem mit GPS, Bio-und Beschleunigungssensor.

Das kompakte und robuste Gehäuse widersteht selbst schwierigen Umgebungseinflüssen und ist daher besonders beständig, nicht zuletzt durch den rundum IP67-Schutz. Die IoT Watch ist sowohl in den Farben kundenspezifisch gestaltbar als auch in den Funktionen. Denn je nach Applikationssoftware ist die intelligente IoT Hardware für Einsätze in Supermärkten, Hotels, Seniorenheimen, Fitnessclubs oder Restaurants konfigurierbar. Zum Beispiel kann TurboMate E2 als digitaler Zeiterfassungsstempel oder interpersonelles Kommunikationsinstrument im Hotelwesen genutzt werden, oder in der industriellen Produktion als Wartungsbedarf-Melder.

