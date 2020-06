Turck duotec lädt zum digitalen Messerundgang ein

Die Sensor+Test, das weltweit führende Forum für Sensorik, Mess- und Prüftechnik, findet in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt im Messezentrum Nürnberg statt. Die Turck duotec, EMS-Dienstleister und ODM-Anbieter aus Nordrhein-Westfalen, hat ihren geplanten Messestand daher kurzerhand ins Internet verlegt. Unter www.messe.turck-duotec.com haben Besucher ab dem 23. Juni die Möglichkeit, mehr über kundenspezifische Elektroniklösungen für den industriellen Einsatz, die Gebäudeautomation und die Medizintechnik zu erfahren. Zusätzliche Videos informieren zu speziellen Sensorik-Lösungen, Chat-Experten stehen in der Zeit vom 23. bis zum 25. Juni von 9:00 bis 16:00 Uhr für Fachfragen zur Verfügung.

?Der direkte und intensive Austausch mit unseren Kunden ist für uns als EMS-Dienstleister essentiell?, sagt Chief Sales Officer Phillipp Mirliauntas. ?Der Ausfall vieler relevanter Messen, wie das in diesem Jahr der Fall ist, war für uns der Anlass, nach einem neuen Weg der Kundenansprache zu suchen.? So können sich interessierte Online-Besucher auf dem 52 Quadratmeter großen virtuellen Messestand von der Expertise des Unternehmens in der Elektronikfertigung und

-entwicklung überzeugen. Anhand von Exponaten realisierter Lösungen werden technologische und konstruktive Besonderheiten demonstriert.

Im Fokus stehen Sensoriklösungen für ganz verschiedene Anwendungsbereiche. ?Wichtig ist für uns?, so Phillip Mirliauntas, ?unsere hohe Entwicklungskompetenz in Verbindung mit der Vielseitigkeit unserer Fertigungstechnologien aufzuzeigen.? Es kann sich dabei um eine besondere Konstruktion der Auswerteelektronik, spezielle Montagetechniken, in Hybridtechnik hergestellte Schaltungen mit hohem Integrationsgrad, Elektroniklösungen für minimalste Einbauräume, spezielle Designs für die Medizintechnik, Ausführungen mit robusten und lebensmitteltauglichen Thermoplasten oder um widerstandsfähige Anwendungen für den Einsatz im Außenbereich bzw. in rauen Umgebungen handeln. Ebenfalls gezeigt wird ein neuer Fettsensor-Demonstrator. Er dient zur kontinuierlichen Impedanzmessung von Substanzen mit sehr geringen Leitfähigkeiten wie Ölen und Fetten. Der Sensor soll dazu beitragen, die Lebensdauer von Schmierfetten zu verbessern und eine ständige Überwachung der Schmierfettzustände zu ermöglichen.

Der Vorteil der digitalen gegenüber der realen Messe liegt in ihrer Flexibilität. So beabsichtigt die Turck duotec, in regelmäßigen Abständen neue Exponate auf dem Messestand zu präsentieren. Phillip Mirliauntas führt dazu aus: ?Haben die Besucher einer spezifischen Messe lediglich die Möglichkeit, die zu diesem Zeitpunkt präsentierten Baugruppen zu sehen, können sie sich ab jetzt fortlaufend über die neuesten EMS-Lösungen informieren ? und das zu jeder Zeit, sieben Tage die Woche.?

Die Turck duotec GmbH gehört seit 1988 als selbstständiges Unternehmen zur weltweit agierenden Unternehmensgruppe Turck.

Turck duotec bietet als kompetenter Dienstleister im Bereich E?MS (Electronics Engineering and Manufacturing Services) und als ODM-Anbieter (Original Design Manufacturer) sämtliche Leistungen, die für Elektronik-Anwendungen wie Antriebe, Automation, Beleuchtung, Sensorik und Sicherheit benötigt werden. Der Schwerpunkt der Entwicklung, Fertigung und der Vertrieb der Applikationen erfolgt in den Branchen Mobilität, Gebäudeautomation und Medizintechnik.

An den Entwicklungs- und Produktionsstandorten in Halver und Grünhain-Beierfeld sind derzeit 1.180 Mitarbeiter beschäftigt.