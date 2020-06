TURRIS Terminal zählt Besucher

filsinger.de präsentiert das neue TURRIS PZ-Terminal zur Zugangskontrolle mit der Funktion, die Anzahl von Personen zu zählen. Über einen optischen 3D-Scanner werden Menschen erkannt und deren Laufrichtung analysiert. So kann die Anzahl der Personen in einem Raum kontrolliert und gesteuert werden.

Das TURRIS PZ-Terminal wird einfach im Eingangsbereich platziert (Stromanschluss). Weitere Installationen sind nicht notwendig. Über die Software DSSHOW werden entsprechende Hinweise auf dem Touchscreen-Bildschirm ausgegeben. Per Netzwerk oder Cloud können auch mehrere Eingänge gleichzeitig überwacht werden.

Die Software DSSHOW erstellt Zutrittsprotokolle und Besucherstatistiken. Diese unterstützen beim Einhalten der gesetzlichen Vorgaben in Zeiten der Corona-Pandemie. Zusätzlich übernimmt das PZ-Terminal die Funktion eines “Point of Information” und präsentiert so aktuelle Hinweise oder Angebote.

Die filsinger.de GmbH & Co. KG produziert seit 1993 multimediale Kiosksysteme und zählen mit u?ber 6.000 Installationen zu den größten Herstellern von POI- und POS-systemen in Europa.

In die Serienproduktion, die Entwicklung branchenspezifischer Sonderlösungen und die Planung kompletter Konzepte fu?r jeden Einsatzzweck fließen umfangreiches Branchenwissen und technisches Know-how ein.

Die Softwaremodule wie z.B. die Digital Signage Software DSSHOW von filsinger.de kommen in vielen Terminalprojekten zum Einsatz. Bei Bedarf wird kundenspezifische Software für Kiosk-Systeme, Digital Signage, Wegeleitsysteme und Produktionsvisualisierungen entwickelt.

Mehr unter http://www.filsinger.de