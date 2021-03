TUXEDOGS is watching you!

Mit dem InfinityDog v1 – SPY EDITION betritt TUXEDO Computers unter der neuen Tochtermarke TUXEDOGS technisches Neuland und erweitert sein Notebook- und Computersortiment um den allerersten Linux-betriebenen –Robodog–.

Der 34 cm hohe, täuschend echt nachgebildete?Spydog?mit dem Codename ?Alfred? (= Artificial low frequency dog) überzeugt durch sein Unibody-Gehäuse mit weichem Kunstfaserfell, den riesigen 120 Wh (Woof hours) Akku für bis zu 24 h Laufzeit und kommt fertig vorinstalliert mit dem Betriebssystem Waubuntu 20.04 in der LBS (Long Bark Support)-Variante.

Können diese Augen spionieren? Und wie! ?

Egal, ob der Partner (vermeintlich) fremd geht, der Chef seinen Mitarbeitern misstraut oder man sich aufmacht,?Dr. No und?Professor Moriarty?zu fassen – der brandneue?InfinityDog v1 des chinesischen Überwachungsspezialisten?HUAWAU?ist der „Sherlock Holmes“ unter den elektronischen Spürhunden!

Mittels zweier hochauflösender („Retina“)-Kameras in den Augenhöhlen und hochsensitiver Mikrofone in den Ohren werden die Überwachungsdaten verschlüsselt per WLAN auf das Smartphone des Benutzers übertragen.

Das Highlight? Über spezielle Feuchtigkeitssensoren in den Nasenlöchern kann der Robodog sogar Angstschweiß der Mitarbeiter wittern und automatisch eine Arbeitsleistungs-Wahrscheinlichkeit berechnen!

Vertrauen ist gut.?TUXEDOGS ist besser! ?

Über die?offizielle?TUXEDOGS Control Center?- App steuern Sie Ihren Robodog einfach und bequem mit Ihrem Bluetooth-fähigen Smartphone!

Neben der?Cockpit-Perspektive?durch die Augen Ihres?Spydogs?behalten Sie mit dieser kostenlosen App?den?Überblick über alle wichtigen?Funktionen, wie Geschwindigkeit, Akkulaufzeit, Signalstatus und Herzschlagrate.

Vorbesteller erhalten Tragetasche gratis dazu! ?

Für den unauffälligen und sicheren Transport des TUXEDOGS InfinityDog v1 – SPY EDITION erhalten die ersten 100 Vorbesteller?im Lieferumfang eine hochqualitative Tragetasche aus edlem Wildleder mit dazu!

Der Einführungspreis am Veröffentlichungstag wird?mit 1,04 EUR?äußerst niedrig ausfallen. Der InfinityDog v1 – SPY EDITION ist ab dem 02. April 2021 in unserem Onlineshop vorbestellbar.

TUXEDO Computers ist der weltweit einzige Anbieter eines vollständigen Ökosystems auf Linux-Basis rund um individuell konfigurierbare Notebooks und Desktop-PCs.

Angefangen bei Treiber-Programmierung und Vorkonfiguration über das selbst entwickelte TUXEDO Control Center bis hin zur eigenen Linux-Distribution TUXEDO_OS, dem eigenen Cloud-Service myTUXEDO sowie dem vollautomatisierten, web-basierten Installationsdienst TUXEDO WebFAI mit Festplattenvollverschlüsselung deckt TUXEDO Computers das gesamte Produkt- und Dienstleistungsspektrum ab.

Selbstverständlich beruhen sämtliche Softwarelösungen und Anpassungen auf Open-Source-Basis und unter Einhaltung strengster, in deutschen Rechenzentren geltenden Sicherheits- und Datenschutzbestimmungen.

Der Name TUXEDO Computers vereint sowohl die Ansprüche, als auch das Produktspektrum in sich: TUXEDO, was aus dem Englischen übersetzt Maßanzug bedeutet. Ebenso steckt darin der Name des Linux-Maskottchens Tux! Ein TUXEDO Computer ist also nicht nur aufgrund der Hardwareausstattung ein Linux-PC im Maßanzug, man erkennt ihn auch sofort am Namen als solchen!