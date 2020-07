Ucker-Ei jetzt mit Euba Logistic auf Tour durch Deutschland und Europa

Seit 2 Jahren können Uckermark-Markenpartner ihre Werbebotschaft mit Hilfe des Angermünder Logistik-Unternehmens Euba Logistic jetzt weit über die Grenzen Brandenburgs und Deutschlands hinaus in die Welt tragen. ?Die Idee von Euba-Logistic in Zusammenarbeit mit der Regionalmarke UCKERMARK großflächige Werbungen zu schalten, hat sich sehr bewährt. ?, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter von Euba Ronald Garkisch. Neunzehn Markenpartner haben davon auf 27 Aufliegern schon Gebrauch gemacht, einige somit sogar mehrfach. Ganz aktuell ist jetzt Ucker-Ei auf den LKW?s präsent. Viele Menschen sind dieser Tage auf den Autobahnen der Republik unterwegs und fahren in den wohlverdienten Urlaub. Auch Ucker-Ei geht nun auf ferne Reisen. Die zwei LKW?s starteten mit voller Beladung in Richtung Berlin, mit samt Werbung beider Firmen auf dem Heck. ?Es geht hier um die Zusammenarbeit der regionalen Firmen untereinander? betont Hanka Mittelstädt, Geschäftsführerin der Ucker-Ei GmbH. ?Es werden nicht etwa dadurch mehr Ucker-Eier vermarktet, vielmehr möchten wir mit der Region Uckermark, mit den regionalen Firmen und mit dem Zusammenhalt untereinander in Deutschland Wirkung zeigen.? Die Ucker-Ei GmbH beherbergt 39.990 Legehennen in Freilandhaltung und vermarktet die Hälfte der produzierten Eier direkt. ?Die Nachfrage nach regionalen Produkten wird weiter steigen. Die Transparenz moderner und tierartgerechter Haltung ist Philosophie unseres Handels. Kurze Transportwege, soziale Absicherung der Belegschaft und Engagement für die Region wird in Zukunft immer wichtiger.? sagt Hanka Mittelstädt.

?Mit jedem neuen Truck, den wir in Dienst stellen, gibt es die Möglichkeit, diesen mit Werbung zu versehen. Diese fährt dann bis zu fünf Jahre durch Deutschland und Europa. Ein LKW absolviert eine Strecke von etwa 11 000 Kilometern monatlich?, erläutert Ronald Garkisch. Mehr Werbung für die Uckermark zu machen war auch das Motiv, das Ronald Garkisch veranlasst hatte, diese Werbeinitiative zu starten. ?Für meinen Geschmack reden die Unternehmen in der Uckermark zu wenig miteinander. Ich bin der Meinung, wir in der Uckermark haben eine Menge Gutes vorzuweisen. Und gerade nach außen sollten die positiven Seiten der Region stärker kommuniziert werden. Und unser Beitrag dazu ist jetzt an den Hecks einiger unserer LKW zu sehen. Ich hoffe, es werden noch mehr.?

?Ich freue mich, dass mit dieser Aktion das Marketing der gesamten Region gestärkt wird und somit die Firmen der Uckermark. Gerade während der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, starke Unternehmen in der Region zu haben, um die Bevölkerung zu versorgen, ob mit Lebensmitteln, Desinfektionsmitteln oder gesundheitlichen, handwerklichen, touristischen Dienstleistungen.?, ergänzt Silvio Moritz, Geschäftsführer der ICU und Manager der Regionalmarke UCKERMARK.