Übungen zu den italienischen Präpositionen – Anregende Lernhilfe

Das neue Werk von Wolfgang Reumuth, der einige Jahre Lehrbeauftragter für Italienisch an der Universität Heidelberg und Dozent an der Volkshochschule Mannheim war und bereits mehrere Grammatiken zu verschiedenen romanischen Sprachen verfasst hat, wendet sich an fortgeschrittene Lernende, die Sicherheit im Gebrauch der Präpositionen erlangen wollen. Präpositionen sind in vielen Sprachen ein kompliziertes Thema und der einzige Weg, um diese wirklich zu beherrschen, ist: Üben, üben und noch mehr üben! Wer sich regelmäßig mit den italienischen Präpositionen auseinander setzt und viel übt, der hat nach einer Weile ein Gefühl dafür, was wann und warum angewendet wird. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die italienische Sprache in der Zukunft flüssig zu sprechen.

Das Werk “Übungen zu den italienischen Präpositionen” von Wolfgang Reumuth besteht aus zwei Teilen: Der erste Teil enthält hauptsächlich Einsetz- und Substitutionsübungen, der zweite Teil bietet, nach Präpositionen geordnet, deutsche Einzelsätze zum Übersetzen ins Italienische. Die Lösungen aller Übungen befinden sich im Anhang, damit die Lernenden ihre Antworten selbst überprüfen können.

"Übungen zu den italienischen Präpositionen" von Wolfgang Reumuth ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-00986-8 zu bestellen.

