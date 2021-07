Ulm Nord: Mobile SEO und Suchmaschinenoptimierung Agentur aus Augsburg oder Neu-Ulm gesucht-

Google liegt im Wettbewerb zu anderen Suchmaschinen bekanntlich und beachtlich weit vorn. Google generiert häufig mehr als 80 Prozent der Suchanfragen. Im Desktop-Suchmaschinen-Markt weltweit war Google mit einem Anteil von 71,83 Prozent an den Suchanfragen im April 2021 Marktführer. Mit großem Abstand folgte die Suchmaschine Baidu mit einem Marktanteil von 10,53 Prozent.

Im mobilen Suchmaschinen-Markt generiert Google sogar beachtliche 90,36 % der Suchanfragen weltweit, in Deutschland knapp 97 %. Darüber hinaus schätzt man, dass der Suchanteil von Google Search Mobile und Desktop bei 70:30 liegt.

SEO Fokus: Mobil-fähig für lokale Informationssuche

Lokale Suche Optimierung: In Google Maps die ?In der Nähe?-Suche

Wen wundert?s also, dass Google das Ranking für mobile-optimierte Webseiten nun auch für die Desktop-Suche bevorzugt behandelt? Mobile SEO ist die Königsdisziplin für Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenmarketing geworden. Es erfordert mehr Hirngrips (good head on your shoulders) und SEO Know-how als das bisher bekannte Suchmaschinen-Know-how aus der Desktop-SEO-Welt.

Suchmaschinenwerbung ? Search Engine Advertising

Wie die eigene Zielgruppe interagiert, ist entscheidend für SEO, SEA und SEM

Business Research: Die Dinge im Blick haben

Pagespeed, Server-Optimierung und Core-Web-Vitals Know-how sind nur ein paar Eckdaten, die zum Werkzeug für Mobile SEO gehören.

Erstaunlich ist, dass viele SEO Agenturen offensichtlich im Bereich Mobile SEO noch hinterherhinken. Nach einer Pagespeed Analyse von 1653 SEO Websites haben 88 % der analysierten SEO-Anbieter es nicht geschafft, ihre eigene Website in der mobilen Version für die Google-Suche so zu optimieren, die beschriebenen SEO Standards entsprechen. Ganze 16 von 1.653 befanden sich im grünen Bereich bei einem Pagespeed von über 90. 182 befanden sich im braunen Bereich zwischen 50 und 89. 1.455 von 1653 waren im roten Bereich unter 49.

Kritik: TOP 100 SEO gar nicht so top

SEO: Auf ein Wort

Google: Marktanteil der Suchmaschine in ausgewählten Ländern 2021

Google ist nicht nur in seinem Heimatland beliebt, sondern auch in vielen großen Online-Märkten der dominierende Anbieter von Internet-Suchanfragen. Google generiert häufig mehr als 80 Prozent des Desktop-Suchverkehrs. Der Suchmaschinengigant hat einen Marktanteil von 95,45 Prozent in Indien und macht den Großteil des globalen Suchmaschinenmarktes aus, vor anderen Wettbewerbern wie Yahoo, Bing, Yandex und Baidu.

92,58 % ? Brasilien

95,45 % ? Indien

91,34 % ? Italien

91,97 % ? Spanien

90,23 % ? Australien

88,38 % ? Kanada

91,12 % ? Hong Kong

83,9 % ? Deutschland

86,36 % ? Vereinigtes Königkreich

83,48 % ? Frankreich

87,25 % ? Südkorea

82,95 % ? Vereinigte Staaten

75,71 % ? Japan

48,78 % ? Russland

5,03 % ? China

Modifizierter Campaign Beitrag aus Ulm Nord: Mobile SEO und Suchmaschinenoptimierung Agentur aus Augsburg oder Neu-Ulm gesucht?

