Ulrich Petry wird Geschäftsführer bei Haus of Probiotics

Als Geschäftsführer der zum 1. April 2020 neu gegründeten und und München ansässigen House of Probiotics GmbH wurde Ulrich Petry bestellt. Der gebürtige Frankfurter war zuletzt als Vorstand der Deutsche Telefon Standard AG tätig und fungiert derzeit auch als geschäftsführender Gesellschafter (CEO) der PLANET Q Unternehmensberatung GmbH. PLANET Q ist in die Muttergesellschaft House of Probiotics S.A. mit Sitz in der Schweiz investiert. Dort ist Petry seit Anfang Mai Mitglied de Verwaltungsrats.

Somit besteht die Geschäftsführung der House of Probiotics GmbH aus Hege L. Hofer und Ulrich Petry. Für beide ist das Ziel klar: House of Probiotics ist ein innovatives Unternehmen im Bereich der Bio-Technologie und soll in den nächsten Jahren als Entwicklungs- und Handelshaus für hochwertige probiotische Produkte zum Marktführer in Europa werden.