Umfangreiche Erweiterungen der APS-Software wayRTS

Die Digital Solutions-, Consulting- und Software-Gesellschaft valantic (www.valantic.com) ?veröffentlicht das Release 5.0 der Sales & Operations Planning (S&OP) Software waySUITE. Der Schwerpunkt liegt auf umfangreichen Verbesserungen und Erweiterungen des Echtzeitmoduls für Advanced Planning and Scheduling (APS) wayRTS. Zu den Neuerungen gehören Erweiterungen der Echtzeitszenarien, eine automatisierte Rückstandsbeseitigung sowie eine deutlich erhöhte Flexibilität bei der Arbeit mit Dashboards, Listen und Diagrammen.

Nachdem im letzten Release viele neue Funktionen für die Prozessintegration im Bereich Sales und Forecasting integriert wurden, stehen im aktuellen Release, waySUITE 5.0, Leistungsverbesserungen beim APS-Modul wayRTS (Real Time Simulation) im Vordergrund. Die hauptspeicherbasierte Datenstruktur von wayRTS ermöglicht die Visualisierung und Simulation von Produktionsprozessen und Lieferketten, Szenariotechniken für die Unterstützung von planerischen Entscheidungen sowie die nahtlose Integration und Synchronisation aller wertschöpfenden Prozesse. Die einheitliche Datenstruktur für die Grob- und Feinplanung schafft ein durchgängiges, werksübergreifendes Planungsbild ohne Brüche.

Erweiterungen und Neuerungen in der waySUITE 5.0

Automatisierte Rückstandsbeseitigung in wayRTS:

Neu in der waySUITE 5.0 ist die Möglichkeit, bestehende Rückstände direkt in wayRTS automatisiert auflösen zu lassen. Hierzu wurde die Funktion Rückstandsbeseitigung aus dem Optimizer-Modul wayOPT in wayRTS integriert. Die automatisierte Rückstandsbeseitigung lässt sich flexibel konfigurieren, Entscheidungen können auch nach der Optimierung jederzeit durch die Planer angepasst werden.

Neuerungen in der Szenariotechnik:

Mit nur einem Klick können Planer nun im Hintergrund ein Szenario erzeugen. Es wird in einem neuen Reiter geöffnet, in dem schnell und effizient Simulationen einer Planungssituation durchgespielt, Entscheidungen getroffen und Ergebnisse direkt in die produktive Umgebung übernommen werden können. Gekoppelt mit dem Planning Center lassen sich so im Supply-Chain-Navigator Auswirkungen von Verschiebungen auf die Materialversorgung in Echtzeit durchspielen, bevor Terminänderungen im Produktivsystem gespeichert werden.

Neues Dashboard:

Die Möglichkeiten und Funktionen für Dashboards sind deutlich erweitert: Für individuelle Cockpits stehen Kacheln, Ampeln, Diagramme, Listen und vieles mehr zur Auswahl, die flexibel konfiguriert werden können. Die dargestellten Daten in den Kacheln können mit Schwellwerten hinterlegt, deren Über- oder Unterschreiten dann mit Ampelfarben visualisiert wird. Die Ampelfarben lenken den Blick auch in detaillierten Dashboards sofort auf die Bereiche, die Entscheidungen und Maßnahmen erfordern. Über Drilldown-Funktionen gelangen die Planer direkt aus dem Dashboard zu den Basisdaten und -prozessen.

Neue Diagramme und flexiblere Listen:

Das Release waySUITE 5.0 bietet eine Vielzahl von neuen Diagrammtypen mit frei wählbaren Achsen, Titeln und Farbschemata. Unterschiedliche Datenreihen lassen sich in einem einzigen Diagramm kombinieren, eine sekundäre Y-Achse mit alternativer Einheit hinzufügen sowie die Aggregationsebene frei wählen. Gant-Charts können mit mehreren Balken und Pfeilen versehen werden, die je Liste individuell eingestellt werden können. Es besteht die Option, nur in der Liste ausgewählte Datensätze anzeigen zu lassen. Multiview-Funktionen ermöglichen die Zusammenstellung und Verknüpfung von beliebigen Listen mit gemeinsamem Speichern, Refresh und interaktivem Filtern. Bei entsprechender Rechtevergabe kann der Anwender nun über berechnende Spalten Felder aus anderen Listen individuell hinzuladen. Dabei lassen sich die Basisdaten auch in der Zieldatei editieren. Zur Verbesserung der Performance kann die Referenzliste auf die Daten der Ursprungsliste vorgefiltert werden. Der Absprung in die Referenzliste kann darüber hinaus als gekoppelter Absprung ausgeführt werden. Für die Erstellung von Baumstrukturen ist die hierarchische Darstellung von Datensätzen frei definierbar und die Lesbarkeit von Listen wurde beispielsweise durch Sammelarbeitsplatzlisten vereinfacht. Auch die Benutzerverwaltung wurde auf Listen umgestellt, was eine komfortablere und effizientere Userverwaltung in Bezug auf Rechte und Ausnahmen mit sich bringt.

Netzplanbedarfe im Supply-Chain-Navigator:

Bei der aggregierten Ansicht der Netzplanbedarfe sind alle Auftragsnetze, die zu einem Netzplanbedarf gehören, in einem vereinten Balken dargestellt ? dies führt zu einer massiven Erhöhung der Transparenz in komplexen Auftragsnetzen.

?Die Verbesserungen in unserer Standardsoftware waySUITE entwickeln sich aus Projekten und Diskussionen bei unseren Kunden. In diesem Release sind viele Verbesserungen für die konkrete Arbeit der Planer hinzugekommen. Besonders die Integration der automatisierten Rückstandsbeseitigung, die neuen Kachel- und Ampelfunktionen bei den Dashboards sowie die Möglichkeit, sich einfach und schnell eigene Listen mit berechneten Werten und permanenter Verbindung zu den Ursprungsdaten anlegen zu können, sind echte Pluspunkte. Damit erleichtert die waySUITE die Arbeit der Planer weiter, steigert die Transparenz in den Liefer- und Leistungsnetzwerken, senkt Kosten und verbessert die Performance produzierender Unternehmen?, so Christian Wahnschaffe, Produktmanager und Vice President bei der valantic Supply Chain Excellence.

valantic?ist die N?1 für die Digitale Transformation und zählt zu den am schnellsten wachsenden Digital Solutions-, Consulting- und Software-Gesellschaften am Markt. Dabei verbindet?valantic?technologische Kompetenz mit Branchenkenntnis und Menschlichkeit. Über 1.000 Kunden vertrauen bereits auf?valantic?- davon 20 von 30 DAX-Konzernen und ebenso viele der führenden Schweizer und österreichischen Unternehmen. Mit mehr als 1.100 spezialisierten Solutions-Beratern*innen und Entwickler*innen und einem Umsatz von über 160 Mio. Euro ist?valantic?im DACH-Raum an 21 Standorten und international an 4 Standorten vertreten.?valantic?organisiert sich in einer einzigartigen Struktur aus Competence Centern und Expertenteams – immer genau auf die Digitalisierungsbedürfnisse von Unternehmen abgestimmt. Von der Strategie bis zur handfesten Realisation. Das Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Customer Experience (CX), Supply Chain Excellence, SAP Services, Digital?Strategy?sowie Financial Services Automation.

Über valantic Supply Chain Excellence

Die Division valantic Supply Chain Excellence ist der bewährte Partner von Unternehmen bei der durchgängigen Digitalisierung von Geschäftsprozessen, der Optimierung von Wertschöpfungsketten und Steigerung der logistischen Leistungsfähigkeit. Von der integrierten Prozess- und IT-Beratung?bis zur Implementierung der IT-Systeme begleitet valantic seine Kunden in den Bereichen SCM, Produktions-, Logistik- und Lieferantenmanagement.?Im Rahmen der SAP Digital Supply Chain ist valantic SAP Partner für SAP Integrated Business?Planning. Als Entwickler von Standardsoftware liefert valantic auf Prozessoptimierung ausgerichtete Tools. Die S&OP-Lösung?waySuite?ergänzt ERP-Anwendungen um Echtzeitfunktionen für die Analyse, Visualisierung und Planung aller Wertschöpfungsbereiche. Mit dem?Connected?Chain Manager, einer Cloud-Plattform für die Supply Chain?Collaboration, vereinheitlicht valantic die Kommunikation mit Partnern, erhöht die Planbarkeit von Logistikprozessen und die Transparenz innerhalb des Supply Chain Managements von Unternehmen.

