Umfassende Einführung in alle Aspekte der speicherprogrammierbaren Steuerungen

.

Jens von Aspern

SPS Grundlagen

Aufbau, Programmierung (IEC 61131, S7), OOP, Simulation, Internet, Sicherheit

3., überarbeitete und erweiterte Auflage 2021

289 Seiten, Broschur

Beigefügt: DVD

36,- ? (Buch)

ISBN 978-3-8007-5354-3

Dieses Buch ist eine moderne und umfassende Einführung in alle wesentlichen Aspekte der speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) mit dem Schwerpunkt Aufbau und Programmierung. Es behandelt die Grundlagen der Steuerungstechnik, Architekturen der Automation, die Hardware (IEC 61131-2) und Bauformen (Kompakt-SPS, Soft-SPS, IPC etc.) sowie die Softwareentwicklung nach IEC 61131 und S7, Web-Technologien in der Automation und Fuzzy-Control.

Die 3. Auflage nimmt zusätzlich Stellung zu Themen, wie

Bedeutung der Simulation von Prozessen im Vergleich mit den gängigen klassischen Entwicklungsmethoden,

Erläuterung von Web-Technologien und Integration in Automatisierungslösungen sowie die entstehenden Sicherheitsrisiken,

Integration von Sicherheitsfragen in die Anwendersoftware,

Erörterung der Leistungsfähigkeit der Simulatoren mit Blick auf die SPS-Softwareentwicklung

Einführend werden der grundsätzliche Aufbau und die Arbeitsweise inkl. des Betriebssystems einer SPS beschrieben, Vor- und Nachteile verschiedener Automatisierungskomponenten diskutiert und die üblichen Bauformen von der Kompakt-SPS bis hin zur Industrie-PC-basierten Soft-SPS vorgestellt.

Für die Softwareentwicklung werden zunächst die Grundlagen erarbeitet, um dann auf die Basiselemente der IEC 61131-3- und S7-Programmierung einzugehen, wie Datentypen, Variablen, Adressierung und Bausteinkonzepte.

In der 3. Auflage wurde ein eigener Abschnitt zur objektorientierten Programmierung ergänzt. Zusätzlich werden Automaten und Fuzzy-Technik ausführlich geschildert. Anschließend wird auf die AWL-Befehlssätze nach IEC und S7 eingegangen. Ein Exkurs in die Petrinetze rundet das Bild ab.

