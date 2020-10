Umfassender Durchblick im IT-Netzwerk? mit Docusnap kein Problem

Die eigene komplexe IT-Infrastruktur im Blick zu behalten, stellt für eine IT-Abteilung eine Mammut-Aufgabe dar. Manuell kann diese Aufgabe in der Regel nicht mehr bewältigt werden, da der Personalaufwand hierfür enorm ist und die Aktualität der Daten so auch keinesfalls garantiert werden kann. Ohne eine entsprechende Unterstützung folgt als Konsequenz eine enorme Überlastung und Frustration bei den IT-Mitarbeitern.

Die Software Docusnap bietet hierfür die optimale Lösung. Docusnap inventarisiert IT-Infrastrukturen vollautomatisiert und dynamisch. Der Anwender erhält so einfach und schnell detaillierte Systeminformationen und Übersichten. Docusnap ermöglicht es, jederzeit eine tagesaktuelle Übersicht der gesamten IT-Umgebung zu erstellen. Durch die Automatisierung ist die Inventarisierung der IT mit minimalem personellen Aufwand möglich. Anhand von Docusnap können zudem die Zusammenhänge zwischen betrieblichen Prozessen und den verwendeten IT-Komponenten komplett abgebildet werden. So kann jederzeit nachvollzogen werden, welche konkreten Auswirkungen Änderungen oder Ausfälle in der IT auf die Geschäftsprozesse haben.

Komplexe, sich ständig verändernde IT-Umgebungen machen die Übersicht über die im Netzwerk vergebenen Berechtigungen nahezu unmöglich. Anhand der Berechtigungsanalyse von Docusnap hat man jederzeit eine transparente Auflistung der Berechtigungen. Auf Knopfdruck liefert Docusnap tagesaktuelle Berichte über die Zugriffsrechte innerhalb des Netzwerks, zeigt mit interaktiven Analysen die effektiven Berechtigungen und bei Bedarf deren Herkunft. So können jederzeit tiefgreifende und umfassende Sicherheitsanalysen vorgenommen werden und die Anwender haben stets einen umfassenden Überblick über die vergebenen Berechtigungen.

Ein auditsicheres und professionelles Lizenzmanagement verhilft zu einer erheblichen Risiken- und Kostenreduzierung. Mit dem Docusnap Lizenzmanagement können Analysen über die eingesetzten Softwareprodukte durchgeführt werden. So hat man stets im Überblick, welche Lizenzen im Unternehmen aktuell vorhanden sind.

Anhand ihrer Funktionen garantiert die Software Docusnap eine umfassende Transparenz und das vollständige Verständnis über die IT-Landschaft.

Überzeugen Sie sich selbst von den vielen Vorteilen unseres Produkts: Unter www.docusnap.com/demo können Sie Docusnap mit allen Funktionen 30 Tage lang kostenlos und unverbindlich testen.

Die itelio GmbH, Hersteller von Docusnap, betreut als IT-Systemhaus seit mehr als 15 Jahren Unternehmen und öffentliche Einrichtungen mit sensiblen und höchst anspruchsvollen IT-Umgebungen. Mittlerweile beschäftigt die itelio mehr als 80 Fachkräfte aus unterschiedlichen Nationen. Um IT-Infrastrukturen präzise zu dokumentieren und zu analysieren, entwickelte das Team der itelio die Softwarelösung Docusnap. Seit 2004 befindet sich Docusnap auf einem absoluten Erfolgskurs und genießt hohes Vertrauen bei Endkunden, Dienstleistern sowie Partnern.