Umfeld für Gold weiter positiv

Die Realzinsen sind mit ungefähr minus ein Prozent negativ. Und dies wird noch lange so bleiben, denn wie Fed-Chef Powell kürzlich feststellte, ist die Zentralbank weit davon entfernt, einen Ausstieg aus ihrer Geldpolitik in Betracht zu ziehen. Auch andere Zentralbanken werden mit der super-lockeren Geldpolitik fortfahren. Es ist auch nicht damit zu rechnen, dass bei einer Erholung der Wirtschaft – wenn die Corona-Pandemie im Griff ist – eine Zentralbank überreagiert und Zinsen erhöht.

Um eine höhere Inflation zu erzielen, könnten weitere fiskalische Anreize geschaffen werden. Geht es mit den Corona-Impfungen schnell voran, dann wächst das Vertrauen wieder und die Verbraucherpreise könnten ansteigen. Auf jeden Fall werden die negativen Realzinsen den Goldpreis unterstützen.

Der Edelmetallsektor ist, so denken viele Branchenkenner, in einen mehrjährige Zeitphase mit höheren Preisen eingetreten. Dies wird für eine Konsolidierung in der Branche sorgen.

Viele Fusionen und Übernahmen im Goldbereich sind bereits während der Goldpreisrally von 2008 bis 2012 über die Bühne gegangen. Und viele Goldproduzenten schütten heute Dividenden aus, können mit guten Quartalsergebnissen punkten. So etwa Caledonia Mining oder OceanaGold.

Caledonia Mining – https://www.youtube.com/watch?v=f2GjpTKLTvc – erreichte in der Blanket-Mine in Simbabwe im vergangenen Jahr eine Rekordproduktion von knapp 58.000 Unzen Gold. In 2021 sollen es 67.000 Unzen Gold werden.

OceanaGold – https://www.youtube.com/watch?v=nsZ0ajrJwUo – ist eine mittelgroße produzierende Gesellschaft. Die Projekte liegen in Neuseeland, in den USA und auf den Philippinen, Gold und Silber sind die Rohstoffe.

