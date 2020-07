Umfirmierung von Mücke Sturm & Company zu Mücke Roth & Company.

Die Namensänderung und der neue Markenauftritt signalisieren den Marktteilnehmern die erfolgreiche Transformation des Beratungsunternehmens. Michael Mücke: ?Die Namensänderung drückt aus, wofür wir stehen. Als Geschäftsführer und Inhaber stehen wir mit unseren Namen für unser Kernwertversprechen: Wir verhelfen unseren Kunden dazu, Wachstum durch Digitalisierung zu erschließen.?

?Auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es für Unternehmen essenziell wichtig, in zunehmend digital geprägten Märkten zu wachsen. Veränderte Kundenbedürfnisse und neue Wettbewerber schaffen neue Marktdynamiken. Wachstum sehen die Unternehmen weiterhin als Basis für ihr Geschäft, quasi als Lebensversicherung?, so Moritz Roth.

?Mücke Roth & Company ist keine Digitalberatung, sondern eine Unternehmensberatung, die Kunden umfassende Expertise in den Beratungsfeldern Technologieeinsatz, Geschäftsmodellentwicklung, Marktvalidierung, organisatorische Transformation und Vermarktung erbringt. Dabei sehen wir die Digitalisierung als zentralen Enabler. Es geht immer darum, messbare wirtschaftliche Ergebnisse, d.h. Wachstum abzuliefern?, sagt Michael Mücke.

?Seit fünfzehn Jahren genießt unsere Beratung einen exzellenten Ruf für Beratungsdienstleistungen, die wir in mehr als 500 Projekten einbringen konnten. Hervorheben möchte ich unser Engagement als aktiver Start-up-Investor. Durch unser Portfolio an Start-up Beteiligungen haben wir uns ein breites Netzwerk erschlossen und ein klares Verständnis dafür aufgebaut, was digitale Geschäftsmodelle erfolgreich macht,? ergänzt Moritz Roth.

Michael Mücke freut sich auf die weitere Arbeit als Führungs-Duo: ?Mit Moritz habe ich einen herausragenden Kenner der Vertriebsszene an der Seite, der unseren Wachstumskurs weiter beschleunigen wird. Unsere Kunden haben hohe Ansprüche, agieren in immer komplexeren Märkten und schätzen ergebnisorientierte Beratungskompetenz. Moritz? langjährige operative Erfahrung, u.a. als Vertriebsvorstand, trägt maßgeblich dazu bei, greifbare Ergebnisse bei unseren Kunden abzuliefern. Denn Wachstum kann man messen. Unser Wertversprechen bringen wir wie folgt auf den Punkt: Digital. Growth. Delivered.?