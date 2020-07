Umfrage: IdD-Tech-Käufer haussierend bei kurzfristigen Investitionsausgaben

Eine neue Umfrage von über 100 Unternehmensnutzern und Herstellern, die Technologielösungen für das “Internet der Dinge” kaufen, zeigt, dass die weltweite Pandemie die Investitionspläne dieser Käufer im zweiten Halbjahr 2020 und darüber hinaus nicht kreuzen wird. Der IoT M2M Council (IMC) – die weltweit größte Community von qualifizierten IdD-Käufern mit 25.000 Mitgliedern – hat soeben seinen vierteljährlichen IdD-Käufer-Index für das Q2 2020 herausgegeben, der zeigt, das fast 25 % aller Teilnehmer Investitionen in den nächsten sechs Monaten planen, was eine leichte Steigerung im Vergleich zur gleichen Umfrage für das Q4 2019 ist.

“Ungefähr die Hälfte unserer Umfrageteilnehmer plant, im nächsten Jahr Investitionen zu tätigen, was sogar noch höher ist als die Sechs-Monats-Zahlen”, sagt Sara Brown, IMC-Vorsitzende und Marketing-VP beim Technologieunternehmen MultiTech, “IdD-Technoligen sind fester Bestandteil von Reaktionsstrategien auf die Pandemie, einschließlich Telegesundheit, Fernüberwachung von Gruppen, smarte Arbeitsplätze und natürlich das Management der Lieferantenkette. So sehr das IdD ein großer Teil der Lösungen zur Pandemie ist, so sehr scheint COVID-19 die Entwicklung der IdD-Technologie auch voranzutreiben.”

Die IMC-Umfrage verfolgt Trends in IdD-Kaufmuster und teilt Teilnehmer in Unternehmensnutzer, Hersteller (Erstausrüster) und App-Entwickler ein. In der Kategorie Erstausrüster ist die Zahl der Umfrageteilnehmer, die angaben, keine IdD-Investitionspläne in näherer Zukunft zu haben, stark gesunken. Bei Unternehmensnutzern ist die Zahl der Umfrageteilnehmer, die Investitionen in den nächsten 6 Monaten planen, stark angestiegen. Und bei den App-Entwicklern ist die Zahl der Umfrageteilnehmer, die Investitionen in den nächsten 12 Monate planen, stark angestiegen, wohingegen die Zahl der Teilnehmer mit Investitionsplänen in den nächsten 6 Monaten leicht gesunken ist.

“Es ist wichtig zu bedenken, dass die Umfrage nur ein einzelner Anhaltspunkt ist und dass sich die Dinge schnell ändern können, wenn die gesamte globale Wirtschaft plötzlich schrumpft. Dennoch sehen wir einen bedeutenden Anstieg im Interesse an unseren IMC-Projekten in allen Bereichen, besonders bei unseren Online-Events”, sagt Brown. Der IMC plant für diesen September eine großangelegte Online-Konferenz zu IdD-Anwendungen sowohl für Kunden als auch für die Industrie (weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.iotm2mcouncil.org/iotdays (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=28685 49-1&h=2431280643&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D 2868549-1%26h%3D806704734%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iotm2mcouncil.org%252Fio tdays%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iotm2mcouncil.org%252Fiotdays&a=https%3A%2F% 2Fwww.iotm2mcouncil.org%2Fiotdays) ).

Informationen zum IoT M2M Council

Der IMC ist die größte Handelsgruppe für den weltweiten IdD/M2M-Sektor – mit über 25.000 IdD-Unternehmensnutzern, Herstellern/Entwicklern und App-Entwicklern, die als Mitglieder IdD-Lösungen kaufen. Zu den wichtigsten Mitgliedern gehören Unternehmen wie 1NCE, Aeris, Amazon Web Services, AVSystem, BICS, Digi International, HPE, iBasis, KORE, Losant, MultiTech, NimbeLink, Pod Group, Semtech, Taoglas, Tata Communications, Telit, u-blox, und Vodafone.

