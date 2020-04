Umfrage zur Nutzung der Community Edition von RAD Studio

Seit längerem bietet Embarcadero die Community Edition kostenfrei an, mit der man bereits professionelle Applikationen und Apps für die mobilen Systeme entwickeln kann. Die Community Edition richtet sich an Start-ups, Studenten und gemeinnützige Organisationen mit weniger als 5.000 US-Dollar Jahresumsatz. Es ist eine voll ausgestattete, integrierte Entwicklungsumgebung zum Erstellen von mobilen und Desktop-Apps für iOS-, Android-, Windows- und macOS aus einer einzigen Codebasis. Als Programmiersprachen stehen Delphi und C++ zur Auswahl. Die Entwicklungsumgebung enthält einen Code-Editor, leistungsstarke Debugging-Tools, einen integrierten Zugriff auf gängige Datenbanken mit einer Livevorschau zur Design-Zeit, Bluetooth- und IoT-Funktionen sowie einen leistungsfähigen visuellen UI-Designer mit Unterstützung für pixelperfektes, plattformspezifisches Styling.

Für weitergehende Szenarien kann ein Update auf die Enterprise Edition notwendig und sinnvoll sein. In einer aktuellen Umfrage möchte Embarcadero mehr über die Nutzung seiner Community Edition erfahren. Teilnehmern an der Umfrage locken interessante Preise, u.a. Gutscheine für ein Delphi-Buch von Marco Forestier und Eintrittskarten für die nächsten Forentage, voraussichtlich im Frühjahr 2020. Die Teilnahme kann anonym erfolgen. Die Auslosung findet im Juni 2020 statt.

Mehr Informationen und eine Teilnahme an der Umfrage finden Sie unter https://embt.co/ceumfrage ?Kommunizieren Sie Ihre Anregungen und Kritik, so dass das Team von Embarcadero Sie weiter bestmöglich unterstützen kann.? Die aktuellen Ergebnisse der Umfrage finden Sie unter https://embt.co/ceumfrageergnisse

Um sich grundlegend mit den vielfältigen technologischen Möglichkeiten von Delphi und C++-Builder vertraut zu machen, steht eine Testversion zur Verfügung. Diese kann man von https://www.embarcadero.com/de/products/rad-studio/start-for-free herunterladen und sich auf der Webseite umfassend über die Features informieren.

Embarcadero bietet seit über 20 Jahren ein Set an innovativen Werkzeugen für Software-Entwickler. Mit den preisgekrönten Produkten Delphi?, C++Builder?, RAD Studio? und InterBase? hilft Emarcadero Entwicklern, deren Produktivität zu steigern, die Software-Qualität zu erhöhen, die Anwendungsleistung zu verbessern und die Kosten zum Time to Market drastisch zu reduzieren. Mit den nativen Treibern für Mobile Entwicklung ist Embarcadero einzigartig für die Erstellung von gerätenahen plattformübergreifenden Software-Anwendungen am Markt positioniert.

Über 90 der Fortune 100 Unternehmen und eine aktive Gemeinschaft von mehr als drei Million Benutzern weltweit vertrauen auf die preisgekrönten Produkte von Embarcadero, um Kosten zu optimieren und die Entwicklung und Innovation zu beschleunigen. Embarcadero wurde 1993 gegründet, wurde 2016 von Idera mit Hauptsitz in Houston Texas übernommen und ist mit zahlreichen Büros weltweit vertreten.

Weitere Informationen: www.embarcadero.com