Umsatzsteuer-IDs ganzheitlich und effizient prüfen

In der EU müssen alle Unternehmen prüfen, ob die Umsatzsteuer-Identifikationsnummern gültig sind: Die Umsatzsteuer-IDs weisen Kunden eindeutig als Unternehmen oder Firma innerhalb der Europäischen Union aus und bilden so die rechtliche Grundlage, Waren und Dienstleistungen innerhalb der EU steuerfrei zu liefern bzw. auszuführen. Viele Unternehmen greifen jedoch auf die manuelle Überprüfung aller Umsatzsteuer-IDs zurück und sehen sich daher mit einem erheblichen Zeitaufwand konfrontiert. Schleicht sich dann auch noch ein Fehler ein, können schnell ungeahnte Kosten entstehen oder gar rechtliche Folgen drohen.

Die SAP-Experten aus dem MEHRWERK-Team verfolgen intensiv die Entwicklungen im Markt und bieten regelmäßig Einblicke in hoch performante Lösungen, die das Cloud ERP-System eines jeden Unternehmen mit wichtigen Funktionen ausstatten. Im kommenden eSeminar am 20. Mai 2021 stellen sie eine Lösung vor, mit der Unternehmen die Umsatzsteuer-IDs ihrer Kunden im EU-Ausland automatisch, sicher und zeitsparend prüfen können. Neben dem rechtlichen Hintergrund zur regelmäßigen Überprüfung der Umsatzsteuer-IDs und den Folgen inkorrekter Umsetzung, werden auch die Vorteile und der Nutzen einer SAP-integrierten Lösung im Vergleich zur manuellen Überprüfung veranschaulicht. In einer Live Demo erhalten Teilnehmer zudem Einblicke in grundlegende Funktionen der Lösung. Interessenten/innen können sich hier kostenfrei registrieren: [Informationen & Registrierung zum Live eSeminar]

