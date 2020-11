Umsatzsteuer im Griff bei Auslandsgeschäften

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg bietet am Donnerstag, 19. November 2020, eine virtuelle Veranstaltung zum Thema ?Internationale Umsatzsteuer? an. Sie findet von 14 bis 15.30 Uhr statt und kostet 25 Euro pro Teilnehmer. Bei der Informationsveranstaltung geht es ??die Besonderheiten bei der Umsatzsteuer im grenzüberschreitenden, internationalen Geschäftsverkehr(EU und Drittland). ?Deutschland verdankt seinen Wohlstand in hohem Maße der Exportstärke der deutschen Unternehmen. Die Durchführung der Geschäfte auf internationalen Märkten ist für viele Unternehmen auch die Basis für ihren langfristigen Erfolg. Aber immer wieder haben Unternehmen Fragen zum Umgang mit der Umsatzsteuer bei Verkäufen ins Ausland?, sagt Tobias Imberge, Außenwirtschaftsexperte der IHK Bonn/Rhein-Sieg. Beim Webinar erfahren die Unternehmer u. a., welche Neuregelungen zur Steuerfreiheit bei innergemeinschaftlichen Lieferungen erlassen worden sind und wie die Neugestaltung des Belegnachweises aussieht.

