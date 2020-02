Umschwärmter Fixpunkt der internationalen Möbelmesse imm Cologne 2020: Der von Carolin Sangha mit CAPAROL ICONS gestaltete Messestand der Marke Schönbuch

Dass der imm Cologne Messestand der Möbelmarke Schönbuch auch dieses Jahr als ?umschwärmter Fixpunkt? galt, wie die Süddeutsche Zeitung schrieb, lag einmal mehr an dem außergewöhnlichen Design- und Farbkonzept von Kreativdirektorin Carolin Sangha.

Für den Stand ließ sich Carolin Sangha von ihrer Liebe zum Meer und zum Strand inspirieren. Die Farbnuancen des Ozeans ? von Blau-, Grün-, Türkis- und Petroltönen ? treffen auf die hellen Töne des Sandes sowie Rosa, Pink und Gelb sowie die Reflektionen der Sonne mit Licht und Schatten.

Mit CAPAROL ICONS hat Schönbuch für die Umsetzung des Farbkonzepts einen gleichgesinnten Kooperationspartner gefunden. CAPAROL ICONS ist die erste deutsche Marke im Segment der Luxusinnenfarben und gehört zum Traditionshaus CAPAROL. Das Familienunternehmen ist Teil der Firmengruppe DAW, die seit 1895 Farben und Lacke sowie hochwertige Oberflächenbeschichtungen herstellt.

CAPAROL ICONS präsentiert sich hier im exklusiven Umfeld und überzeugt mit außergewöhnlicher Farb-Brillanz und -Tiefe sowie samtiger Haptik und Optik. Die Produkte enthalten pure edle Pigmente von bis zu doppelt so hoher Konzentration wie in herkömmlichen Dispersionen. Aber nicht nur das exquisite Wand-Design steht im Fokus, sondern auch die Verträglichkeit für Mensch und Natur.

Für ihre beiden einzigartigen Welten ?The Deep Blue Sea? und ?On the Beach? wählte Carolin Sangha die CAPAROL ICONS Farbikonen passend zu der von ihr speziell für die Kollektion von Schönbuch entwickelten Farb-Palette aus, zum Beispiel CAPAROL ICONS No 60 Ode To Joy, No 64 Virtual Reality, No 55 Denim, No 80 Youthquake, No.118 Red Carpet für ?The Deep Blue Sea?. CAPAROL ICONS No 99 Lilo, No 32 Nude, No 47 Unisexy, No 39 So Boho für ?On The Beach?.

Der Messestand bot Inspiration und Anregung für Händler, die Präsentation von Möbeln und dazu abgestimmten Wandfarben für die eigenen Settings in den Showrooms zu adaptieren.

Über Schönbuch:

SIMPLY BEAUTIFUL ? diesem Credo hat sich Schönbuch voll und ganz verschrieben. Immer ausgehend von der Funktion bietet das bayerische Unternehmen außergewöhnliche Systeme, Möbel, Accessoires und Editions. Stand am Anfang das Entrée im Fokus, stellt Schönbuch heute Expertise und Stilgefu?hl in allen Räumlichkeiten unter Beweis und steht nicht nur fu?r eine große Farben- und Oberflächenvielfalt und eine klare Formensprache, sondern auch fu?r Langlebigkeit und Innovation.

Die Kollektion CAPAROL ICONS reiht sich in eine lange Tradition von Innovationen der Marke Caparol ein. Das Familienunternehmen mit Sitz in Ober-Ramstadt ist Teil der Firmengruppe DAW, die seit 1895 Farben und Lacke sowie hochwertige Oberflächenbeschichtungen herstellt. Als Qualitäts- und Innovationsführer steht Caparol seit fünf Generationen für Spitzenprodukte im Bereich Innenraumausstattung, Verschönerung und Schutz von Gebäuden. Dabei leistet die Marke in vielen Bereichen Pionierarbeit, beispielsweise mit der Entwicklung der weltweit ersten gesundheitlich unbedenklichen, emissionsminimierten und lösemittelfreien Farbe (E.L.F.) sowie der patentierten ersten Innenfarbe CapaGeo, die nachwachsende Rohstoffe verwendet.

Diese langjährige Erfahrung und Kompetenz gehen einher mit einer Unternehmensphilosophie, in der neben der Innovationsfreude auch Nachhaltigkeit – im Sinne von Umwelt- und Klimaschutz – seit jeher eine zentrale Rolle einnimmt. Dazu gehört auch ein authentisch gelebter Anspruch an die Qualität und Langlebigkeit der Produkte. Diese wird durch die Verwendung ausschließlich bester Rohstoffe sowie eine lückenlose Qualitätskontrolle gewährleistet. Wenn es um Innovationen bei Umwelt und Nachhaltigkeit geht, steht die internationale Muttergesellschaft von Caparol, DAW SE, regelmäßig an erster Stelle. So wurde das Unternehmen unter anderem beim ältesten Deutschen Erfinderpreis, der Dieselmedaille, mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Die Inhaber Dr. Ralf und Dr. Klaus Murjahn wurden zudem 2018 vom Handelsblatt in die Hall of Fame der Familienunternehmen aufgenommen. Auch bei der Zufriedenheit der Mitarbeiter kann sich die DAW SE als geschätzter und beliebter Arbeitgeber platzieren. So zählt das Unternehmen laut einem von Focus Business, Xing und kununu.com veröffentlichten Ranking zu Deutschlands Top- Arbeitgebern 2017 und 2018. Ebenso konnte CAPAROL ICONS bereits namhafte Preise entgegennehmen: Der German Brand Award in der Kategorie “Excellence in Branding, Building & Elements” und der materialPREIS in der Kategorie “Kollektion” gehören beispielsweise zu den Auszeichnungen des Jahres 2018.