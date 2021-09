Umstellung zu einer integrierten Gesamtlösung: tegossuite bildet die Prozesse der B+T Group in Zukunft digital ab

Unternehmenswachstum, steigende Kundenanforderungen und eine nicht integrierte IT-Umgebung sorgten bei der B+T Group dafür, dass man sich entschied eine neue integrierte Gesamtlösung für die gesamte Unternehmensgruppe zu suchen.

Ralf Bohn, Geschäftsführer der B+T Group. „Wir suchten nicht nur eine integrierte Lösung, um unsere beiden Systeme in der FIBU und in der Auftragsabwicklung durch Eines abzulösen. Wichtig war uns auch einen Partner und Anbieter zu finden, der in seinem Lösungsangebot auch direkt weitere Systeme und Module anbietet, die die Mitarbeiter*innen für eine effiziente Abwicklung benötigen und die alle relevanten Informationen zur Verfügung stellt. Daher führen wir neben der integrierten Lösung auch ein Dokumentenmanagementsystem ein, dass die Erzeugung von automatischen Rechnungsanhängen erlaubt sowie einen digitalen Eingangsrechnungsworkflow inklusive OCR-Erkennung.“ Tegos freut sich sehr darüber ein weiteres Familienunternehmen als Partner begrüßen zu können und mit der B+T Group ein renommiertes Unternehmen in Deutschland mit der ?????suite auszustatten.

Ralf Linnemann, Geschäftsführer der tegos Group. „Das die B+T sich für uns als Partner entschieden hat freut uns natürlich. Durch den Einsatz unserer Lösungen und den damit verbundenen Projektzielen werden wir gemeinsam mit den Mitarbeitern und dem Projektteam von B+T viele Vorteile für die Unternehmensgruppe erreichen können. Medienbrüche werden nahezu komplett ausgeräumt, Schnittstellen werden durch eine integrierte Lösung ersetzt und interne Prozesse wie auch externe digitalisiert.“

Der B+T Slogan sagt „Wir geben Ihrem Abfall eine zweite Chance“ – Die B+T Group sieht einen Systemwechsel auch als eine große Chance an. Herr Ralf Bohn „Wir möchten diese Implementierung und Umstellung nutzen, um die aktuell bestehenden Daten und deren Struktur ganzheitlich zu überarbeiten und zu optimieren. So können auch gleichzeitig die Geschäftsprozesse vereinheitlicht werden, um so ein strukturierteres und effizienteres Arbeiten zu ermöglichen. Im Sinne unserer Kunden und des Unternehmens“.