Unabhängige Forschungsfirma stuft Workfront als führend im Bereich der Werkzeuge zum Management der Zusammenarbeit ein

–Unternehmen erreicht Spitzenplatz in der Kategorie “Aktuelle Angebote”; Bericht nennt Fähigkeiten von Unternehmen als Stärke

https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2986514-1&h=1465310204&u=https%3A%2F%2Fc212. net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2986514-1%26h%3D2192009106%26u%3Dhttps% 253A%252F%252Fwww.workfront.com%252F%26a%3DWorkfront&a=Workfront ?, die https:// c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2986514-1&h=1117450558&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc% 2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2986514-1%26h%3D805833674%26u%3Dhttps%253A%252F %252Fwww.workfront.com%252Fsolutions%26a%3Dwork%2Bmanagement%2Bapplication%2Bpla tform&a=Arbeitsmanagement-Anwendungsplattform für Unternehmen, wurde von der unabhängigen Forschungsfirma https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2986514-1&h=954 402909&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2986514-1%2 6h%3D1822924631%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgo.forrester.com%252F%26a%3DForrester& a=Forrester in ihrem neuen Bericht The Forrester Wave(TM): Collaborative Work Management Tools, Q4 2020 (Werkzeuge zum Management der Zusammenarbeit) als führend bezeichnet. Workfront ist der führende Anbieter in der Kategorie “Aktuelle Angebote”, und der Bericht bezeichnete die Unternehmensfähigkeiten von Workfront als eine Stärke.

Laden Sie den https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2986514-1&h=947776676&u=https% 3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2986514-1%26h%3D3088739510 %26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.workfront.com%252Fresources%252Fforrester-named-w orkfront-leader-forrester-wavetm-collaborative-work-management-tools-q4-2020%26a %3Dreport&a=Bericht herunter, um sich die vollständige Auswertung anzusehen.

Die Analysten von Forrester wählten die neun “bedeutendsten” Anbieter für die Teilnahme aus und führten eine umfassende Bewertung der Fähigkeiten jedes Unternehmens durch. Forrester stufte Workfront als “führend” ein, wobei der Bericht feststellt, dass “die Stärken von Workfront in drei Kategorien fallen: Unternehmensfähigkeiten, inhaltliche Zusammenarbeit und Analytik”.

– Unternehmensfähigkeiten :

– “Workfront bietet die leistungsfähigsten Funktionen für betriebliche Ökosysteme von Unternehmen. Im Gegensatz zu seinen Mitbewerbern hat Workfront immer einen unternehmensweiten Ansatz für das Management der Zusammenarbeit verfolgt. Beginnend mit der Umsetzung auf Abteilungsebene über die virale Verbreitung durch Einzelpersonen oder Teams bietet Workfront robuste Planungs- und Verfolgungsfunktionen zur Unterstützung der geplanten Arbeit.” “Von den Anbietern, die in diese Bewertung einbezogen wurden, bietet Workfront die umfassendsten Fähigkeiten in den Bereichen Portfoliomanagement, Ressourcenmanagement und Finanzmanagement.” – Inhaltliche Zusammenarbeit : “Die inhaltliche Zusammenarbeit ist umfassend und unterstützt eine breite Palette von Dateitypen, dynamischen Inhalten und Workflows für die Genehmigung von Überprüfungen.” – Analytik : “Die Analysefunktionen von Workfront ermöglichen es den Anwendern, Metadaten und native Felder zur Modellierung von Berichten zu nutzen. Fusion, die Integrationsplattform von Workfront, erlaubt den Anwendern, Daten von Drittanbietern einzubringen, um hochgradig maßgeschneiderte Berichte zu erstellen.”

In der Kategorie “Strategie” des Berichts erhielt Workfront in vier der fünf Kriterien eine 5/5-Bewertung, darunter Produktvision, Ausführungs-Roadmap, Partner-Ökosystem und geplante Verbesserungen. Der Bericht bemerkte: “… [Workfront–s] Produkt-Roadmap ist ausgezeichnet…”

“Dies war ein entscheidendes Jahr für Workfront, in dem wir eine klare Differenzierung erreicht und uns als die erste Wahl für das Arbeitsmanagement von Unternehmen etabliert haben”, erklärte CEO Alex Shootman. “Wir glauben, dass der neue Bericht von Forrester unsere Position als bevorzugte Technologie für die unternehmensweite Transformation und als geschätzter Geschäftspartner für einige der größten und innovativsten Unternehmen der Welt festigt. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Mitarbeitern und Partnern, um die Kategorie des Arbeitsmanagements voranzutreiben.”

Zusätzlich zur Anerkennung seiner führenden Position im kürzlich erschienenen Forrester Wave(TM) führte Forrester Consulting die Studie Total Economic Impact (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2986514-1&h=3325103765&u=https%3A%2F%2Fc212 .net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2986514-1%26h%3D441725275%26u%3Dhttps% 253A%252F%252Fwww.workfront.com%252Fresources%252Fworkfront-tei-report%26a%3DTot al%2BEconomic%2BImpact&a=Total+Economic+Impact) (TM) im Auftrag von Workfront durch, die aufzeigte, wie Workfront “durchgreifende Produktivitätsverbesserungen” für Unternehmensorganisationen vorantreibt, Millionen von Dollar einspart und eine Kapitalrendite von 285 % erzielt. Im März dieses Jahres ernannte IDC, eine weitere unabhängige Analystenfirma, Workfront zu einem führenden Unternehmen in der Anbieterbeurteilung MarketScape: Worldwide Work Management and Project and Portfolio Management 2020 Vendor Assessment (htt ps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2986514-1&h=2433606642&u=https%3A%2F%2Fc212.net %2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2986514-1%26h%3D2067545652%26u%3Dhttps%253 A%252F%252Fnews.workfront.com%252F2020-03-10-IDC-MarketScape-Names-Workfront-a-L eader-in-Worldwide-Work-Management-and-Project-and-Portfolio-Management%26a%3DMa rketScape%253A%2BWorldwide%2BWork%2BManagement%2Band%2BProject%2Band%2BPortfolio %2BManagement%2B2020%2BVendor%2BAssessment&a=MarketScape%3A+Worldwide+Work+Manag ement+and+Project+and+Portfolio+Management+2020+Vendor+Assessment) .

Über Workfront

Workfront ist die Arbeitsmanagementlösung für das Unternehmen, die den Mitarbeitern hilft, ihre Arbeit zu optimieren, damit Unternehmen in einer digitalen Welt erfolgreich sein können. Workfront ist für Menschen konzipiert, verbindet mühelos Teams und lässt sich leicht in bestehende Anwendungen und Systeme integrieren. Die Fähigkeit, kritische Faktoren wie Ressourcen, Ergebnisse und Prioritäten zu sehen, zu messen und zu analysieren, sorgt dafür, dass alle auf derselben Seite stehen und klar verstehen, warum ihre Arbeit wichtig ist. Workfront hat Tausenden von Unternehmen, darunter BT, Cisco Systems, Comcast, Fossil Group, TSB und Trek, geholfen, ihre Geschäftstätigkeit erfolgreich zu modernisieren, ihren Umsatz zu steigern, die Erfahrungen ihrer Mitarbeiter und Kunden zu verbessern und die Kosten zu senken. Um mehr darüber zu erfahren, wie Workfront Ihrem Unternehmen zum Erfolg verhelfen kann, besuchen Sie https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2986514-1&h=2713398383&u=https%3A%2F%2Fc 212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2986514-1%26h%3D1468465917%26u%3Dht tps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%25 3D2888375-1%2526h%253D2698286557%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25 252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D2877600-1 %252526h%25253D2032326787%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fc212.net %2525252Fc%2525252Flink%2525252F%2525253Ft%2525253D0%25252526l%2525253Den%252525 26o%2525253D2841607-1%25252526h%2525253D4275720336%25252526u%2525253Dhttps%25252 5253A%252525252F%252525252Fc212.net%252525252Fc%252525252Flink%252525252F%252525 253Ft%252525253D0%2525252526l%252525253Den%2525252526o%252525253D2744876-1%25252 52526h%252525253D1694785260%2525252526u%252525253Dhttp%25252525253A%25252525252F %25252525252Fwww.workfront.com%25252525252F%2525252526a%252525253Dwww.workfront. com%25252526a%2525253Dwww.workfront.com%252526a%25253Dwww.workfront.com%2526a%25 3Dwww.workfront.com%26a%3Dwww.workfront.com&a=www.workfront.com .

