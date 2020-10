Unabhängiges Analystenhaus bewertet TIBCO als Marktführer bei prädiktiver Analytik und maschinellem Lernen

TIBCO Software ist in der aktuellen Studie ?The Forrester Wave: Multimodal Predictive Analytics and Machine, Q3 2020? als ein ?Leader? aufgeführt. Laut Forrester Research wird für ?Unternehmen, für die künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle spielt, die Implementierung der richtigen Lösungen für prädiktive Analytik und maschinelles Lernen die wichtigste Entscheidung sein, die sie treffen.? Die Analysten unterteilen den Markt in drei Segmente: multimodal, Notebook-basiert und auf Automatisierung ausgerichtet. TIBCO ist in der vorliegenden Studie, die Anbieter im multimodalen Segment untersucht, mit der Data-Science-Plattform vertreten.

?Predictive Analytics bildet den Kern der spannendsten Anwendungen in Technologie und Wirtschaft von heute?, sagt Michael O–Connell, Chief Analytics Officer von TIBCO: ?Unsere Kunden setzen die Data-Science-Plattform ein, um eine breite Palette von Anwendungen für maschinelles Lernen zu entwickeln ? vom Kundendialog über den vorausschauenden Betrieb und die geschäftliche Stabilität bis hin zu einer Vielzahl von IoT-Anwendungen. Es ist schwer, heute einen Geschäftsbereich zu finden, der nicht durch prädiktive Analytik und Datenwissenschaft neu definiert wurde. Die Anerkennung als ?Leader? in Forrester Wave ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Gemeinschaft aus Mitarbeitern, Partnern und Kunden, die unsere Lösungen entwickeln und nutzen.?

TIBCO Data Science erfüllt in besonderer Weise nicht nur die Bedürfnisse von Datenwissenschaftlern, sondern auch die von Datenanalytikern und Entwicklern, die ihre Anwendungen intelligenter gestalten und mit vorausschauenden Erkenntnissen versehen möchten. Die Plattform vereint zentrale Funktionen wie Datenvorbereitung und Modellentwurf, Bereitstellung und Monitoring in einer eng integrierten Umgebung, die TIBCO Spotfire und TIBCO Streaming nutzt. Zu den wichtigsten Funktionen gehören: Unterstützung von Kollaboration, Förderung der Automatisierung in der Analytik durch maschinelles Lernen und gut umsetzbare Handlungsempfehlungen sowie Bereitstellung einer intuitiven Drag-and-Drop-Schnittstelle.

Über die Studie

Forrester Wave ist ein Leitfaden für Einkäufer in Unternehmen, die ihre Kaufoptionen in einem Technologiemarkt prüfen. Forrester bewertete die Anbieter anhand von 26 in drei Kategorien unterteilten Kriterien: aktuelles Angebot, Strategie und Marktpräsenz.

Der Bericht steht hier zum Herunterladen zur Verfügung.

TIBCO ist ein weltweit führender Software-Anbieter im Bereich Unternehmensdaten. Er ermöglicht es seinen Kunden, sich zu allen Anwendungen zu verbinden, die Daten zu harmonisieren und Geschäftsergebnisse zuverlässig vorherzusagen, um die schwierigsten datengesteuerten Herausforderungen zu meistern.

TIBCO erschließt das Potenzial, das in Echtzeit-Daten schlummert, um Entscheidungen in kürzerer Zeit und höherer Qualität zu treffen.

Die Connected Intelligence Cloud des Unternehmens bietet nahtlose Integrationen zu allen Applikationen und Datenquellen. Zudem ermöglicht die Plattform die Harmonisierung der Daten, um Einschränkungen beim Zugriff darauf zu beseitigen, sie in einer zuverlässig hohen Qualität zur Verfügung zu stellen und um sie besser kontrollieren sowie steuern zu können. Des Weiteren lassen sich mit ihrer Hilfe verlässliche Vorhersagen zu Ergebnissen treffen, und das in Echtzeit sowie unabhängig vom Datenvolumen.

Informationen dazu, wie Kunden selbst schwierigste geschäftliche Herausforderungen mit Hilfe der Lösungen von TIBCO meistern können, finden sich unter www.tibco.de.