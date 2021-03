Unblu meldet Rekordjahr für Umsatz und Teamwachstum

Die führende Konversationsplattform für Finanzdienstleistungen gab heute Rekorde bei Umsätzen und Unternehmenswachstum bekannt.

Unblu (http://www.unblu.com/), die führende Konversationsplattform für Finanzdienstleistungen, meldete heute rekordbrechende Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2020. In einem Jahr mit hoher Unsicherheit und großen Herausforderungen in der Branche haben viele Finanzunternehmen die digitale Umsetzung ihres Kundenservice und ihrer Beratung beschleunigt. Viele große Banken und Versicherungsunternehmen nutzten für Kundenkontakt und Kundenbindung die Plattform von Unblu, und so konnte Unblu einen nachhaltigen positiven Einfluss auf die finanziellen KPIs des Unternehmens feststellen. Unblu verdoppelte den Auftragseingang im Jahr 2020 und verdreifachte den jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) gegenüber dem Vorjahr.

Da das Unternehmen expandierte, um den Anforderungen seines wachsenden globalen Kundenstamms gerecht zu werden, wuchs die Zahl der Mitarbeiter in allen geografischen und funktionalen Bereichen des Unternehmens um 50 %. Luc Haldimann, CEO von Unblu Inc., kommentiert diese Entwicklung: „2020 war sicherlich ein herausforderndes Jahr für uns alle. Unblu konnte effektiv auf die Krise reagieren, und jeder einzelne im Unternehmen hat dazu beigetragen, das letzte Jahr zum besten Jahr in der Firmengeschichte zu machen. Wir waren in der Lage, das Team zu vergrößern, den richtigen Geist zu bewahren und wir haben sowohl die Veränderungen als auch die Chancen angenommen. Ich bin unglaublich stolz auf das, was wir als Team unter den schwierigen Umständen, die unser tägliches Leben beeinflusst haben, erreichen konnten.“

Im Jahr 2021 wird Unblu seine Führungsposition im Bereich Financial Services weiter ausbauen. Das Unternehmen wird stark in das Produktangebot sowie in seine globale Cloud- und Servicebereitstellungskapazität investieren. Luc Haldimann erläutert: „Wir haben großartige Kunden, und das Produkt wächst mit ihnen. Wir arbeiten strategisch mit unseren Kunden über unseren Kundenbeirat zusammen, was uns ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen in der Branche ermöglicht.“

Unblu 7, die neueste Hauptversion der Plattform, soll im Juni 2021 veröffentlicht werden.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1476154/Unblu_Logo.jpg

Original-Content von: Unblu, übermittelt durch news aktuell