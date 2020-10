„Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft“: CEO von Taat skizziert nächste Schritte von Beyond Tobacco™ in neuem Unternehmensvideo



Taat hat ein aktualisiertes Unternehmensvideo veröffentlicht, in dem CEO Setti Coscarella über seinen Weg von der Tabakindustrie zu Taat sowie darüber berichtet, wie er seine Erfahrung bei der Positionierung von Alternativen zu Tabakzigaretten eingesetzt hat, um die Produktentwicklung und die Kommerzialisierungsstrategien für Beyond Tobacco zu optimieren.

Las Vegas und Vancouver, 2. Oktober 2020 – Taat Lifestyle & Wellness Ltd. (CSE: TAAT, OTC: TOBAF, Frankfurt: 2TP2) (Taat oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es ein aktualisiertes Unternehmensvideo mit zusätzlichem Bildmaterial von der internen Verfeinerung des Ausgangsmaterials von Beyond Tobacco sowie von der Produktion und Verpackung des Produkts Beyond Tobacco veröffentlicht hat, das von CEO Setti Coscarella präsentiert wird. In diesem Video stellt Herr Coscarella einen Überblick über seinen Weg von der Tabakindustrie zu Taat, ein Resümee der bisherigen Erfolge des Unternehmens unter seiner Leitung sowie eine Zusammenfassung der nächsten Schritte des Unternehmens bei der Einführung von Beyond Tobacco auf dem Einzelhandelsmarkt in den USA bereit.

Das Unternehmen hat Beyond Tobacco als brennbares Produkt mit Tabakgeschmack entwickelt, das nikotin- und tabakfrei ist und eine Benutzererfahrung bieten soll, die dem Rauchen einer Tabakzigarette sehr ähnlich ist. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation konsumieren weltweit 1,3 Milliarden Menschen Tabak.1 Trotz dieser Inzidenzrate streben viele Tabakkonsumenten danach, den Nikotinkonsum aufzugeben. Auf Grundlage von Daten der CDC aus dem Jahr 2018 hatten 55,1 % der erwachsenen Raucher im vergangenen Jahr versucht, mit dem Rauchen aufzuhören, während dies im selben Zeitraum nur 7,5 % gelungen ist.2 Ein Faktor, der für gewöhnlich dem Verzicht von Tabakrauchern auf alternative Produkte wie Verdampfung zugeschrieben wird, ist das ungewohnte Format, dem es an den sensomotorischen Komponenten des Rauchens einer Tabakzigarette mangelt. Diese Komponenten spielen eine entscheidende Rolle beim Ritual des Zigarettenrauchens. Beyond Tobacco wurde sorgfältig entwickelt, um diese Komponenten zu imitieren, sodass die heutigen volljährigen Tabakraucher ein im Wesentlichen ähnliches Ritual genießen können, wenn sie Beyond Tobacco anstelle einer herkömmlichen Zigarette verwenden und gleichzeitig auf den Nikotinkonsum verzichten.

Im neuen Unternehmensvideo von Taat erklärt Herr Coscarella, wie es während seiner Zeit als Stratege in der Tabakindustrie ein grundlegendes Ziel war, die Vorlieben und Abneigungen von Tabakrauchern zu verstehen. Dieses Verständnis wurde anschließend genutzt, um Verbrauchern einen Weg von brennbaren Tabakzigaretten zu rauchfreien Produkten aufzuzeigen. Während die Tabakindustrie auf die Abgabe von Nikotin ohne Verbrennung als zentrales Wertangebot rauchfreier Produkte setzt, erklärt Herr Coscarella im Video, warum das brennbare Format und das entsprechende Ritual entscheidend sind, um eine Produktannahme zu erreichen und das Aufhören zu verhindern. Das neue Unternehmensvideo von Taat kann durch Anklicken des Bildes unten angesehen werden, oder indem Sie hier klicken. Leser, die Nachrichtenaggregationsdienste nutzen, können den Link zum Unternehmensvideo möglicherweise nicht aufrufen. Als alternative Methode, auf das aktualisierte Unternehmensvideo von Taat zuzugreifen, hat das Unternehmen das Video in seinen Profilen auf Facebook und Twitter gepostet.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53656/Final Templated Corporate Video Release_de_PRcom.001.png

Setti Coscarella, CEO von Taat, im aktualisierten Unternehmensvideo, das durch Anklicken der Miniaturansicht oben aufgerufen werden kann.

Zur Klarstellung: Das Bildmaterial über die Produkte und die Fertigung im neuen Unternehmensvideo von Taat wurde vor der Fertigstellung der vorläufigen neuen Verpackungsdesigns von Beyond Tobacco erstellt, die in einer Pressemitteilung vom 29. September 2020 der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Das Unternehmen geht davon aus, dass die endgültigen neuen Verpackungsdesigns im nächsten Update des Unternehmensvideos von Taat erscheinen werden.

Setti Coscarella, CEO von Taat, sagte: In nur zwei Monaten als CEO von Taat glaube ich, dass wir beträchtliche Fortschritte verzeichnet haben, um Beyond Tobacco so gut wie möglich vorzubereiten und unseren Markteinführungsansatz zu etablieren, um das Produkt an die Einkaufsmuster der aktuellen volljährigen Raucher von Tabakzigaretten anzupassen. Die Veröffentlichung dieses Videos ist ein wichtiger Teil unserer Kommunikationsstrategie, da es exakt wiedergibt, wo das Unternehmen heute steht – und zwar im Vergleich zu dem, wo es stand, als unser ursprüngliches Unternehmensvideo Anfang Juli 2020 veröffentlicht wurde. Wir verfügen nun über ein verbessertes Produkt, einen Patentantrag für unsere Methode zur Verfeinerung des Ausgangsmaterials, eine Produktion im kommerziellen Maßstab mit einem nordamerikanischen Vertragshersteller, der für nationale und regionale Tabakzigarettenmarken produziert, sowie über einen ehemaligen Big Tobacco-Kommerzialisierungsmanager als unseren Chief Revenue Officer. Nun, da wir uns im vierten Quartal 2020 befinden, freuen wir uns darauf, über neue Entwicklungen zu berichten, die zur Einführung von Beyond Tobacco in den USA bis Mitte des vierten Quartals 2020 führen werden.

Quellen:

1 – https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco

2 – https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/cessation/smoking-cessation-fast-facts/index.html

Über Taat Lifestyle & Wellness Ltd.

Mit der Entwicklung der Beyond Tobacco-Zigaretten, die weder Tabak noch Nikotin enthalten, verfolgt Taat das Ziel, eine innovative, erlebnisorientierte Alternative zu Tabakzigaretten für Tabakraucher einzuführen, die Nikotin den Rücken kehren wollen. Die Beyond Tobacco-Zigaretten, die in den Sorten Original und Menthol angeboten werden sollen, wurden so konzipiert, dass sie jeden Aspekt des Rauchens einer herkömmlichen Zigarette genau nachahmen. Von der Verpackung im Zigarettenstil und dem Stängelformat über die eigens entwickelte Aromamischung, die den Geschmack und den Geruch von Tabak vermittelt, bis hin zum Erlebnis des Ziehens an einer Zigarette und der Menge des ausgeatmeten Rauches – mit den Beyond Tobacco-Zigaretten sollen Raucher weiterhin das Ritual des Rauchens genießen können und zwar ohne Nikotinkonsum. Taat plant, die Beyond Tobacco-Zigaretten im vierten Quartal 2020 auf den Markt zu bringen, und verfolgt das Ziel, sich in der globalen Tabakindustrie mit einem Umsatz von 814 Milliarden US-Dollar (2018)1 zu positionieren, um von der wachsenden weltweiten Nachfrage nach besseren Alternativen zu herkömmlichen Zigaretten zu profitieren.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatusa.com.

