Unendliche Welten entdecken

Vom 7. bis 9. Februar 2020 übernehmen auf dem Erfurter Messegelände zum achten Mal die Modellbauer die Führung. 1500 ehrenamtliche Helfer erschaffen ein drei Tage währendes zu Hause für Miniaturwelten mit Eisenbahnen, Cars, Trucks, Drohnen und Schiffen. Auf 18.000 Quadratmetern präsentieren und verkaufen 90 Aussteller und Vereine, was das Modellliebhaberherz begehrt.

Highlights sind u.a. die ?Mobile Lego®Stadt?, die Drone Championships, das große Vorführbecken für Schiffsmodelle und U-Boote, ein Hafen mit Wasserkanal und Entenrennen, ein Truck-Trail sowie eine Drift-Area. Eisenbahnliebhaber kommen auf einer Fläche von ca. 700 Quadratmetern ganz sicher auf ihre Kosten. 13 Modellbahnanlagen aus ganz Deutschland präsentieren sowohl Nachbauten von Originalstrecken als auch freie Landschaften.

Bereits zum vierten Mal ist der Modellbahnverband in Deutschland e. V. (MOBA) in diesem Jahr Fachpartner der Modell Leben im Modellbahnbereich. Der MOBA präsentiert Anlagen der Spitzenklasse mit Spurweiten von N, 0, TT und H0 während der Messe. Viele Anlagen sind das erste Mal in Erfurt zu sehen.

Auf einer Fläche von 2.000 Quadratmetern werden innerhalb von vier Tagen 200 Tonnen Erde und Sand verbaut, um einen Parcours der Extraklasse zu kreieren ? Europas größten Indoor-Truck- und Baustellenparcours. Neben verschiedenen Sehenswürdigkeiten gibt es Rettungsvorführungen von Modell-Feuerwehr-Fahrzeugen mit echtem Wasser und Feuer als Spezialeffekten zu bestaunen.

Die Drone Championships werden zum dritten Mal auf der Modell Leben ausgetragen. Über 100 Piloten eines internationalen Starterfeldes steuern ihre Multicopter aus der Ego-Perspektive durch den Parcours. Organisiert wird der Wettkampf von FPV Racer Thüringen sowie dem Team Air Crasher aus Franken. Freitag und Samstag finden die Qualifizierungsflüge und am Sonntag die Finalflüge statt.

Mehr Informationen zur Veranstaltung sowie Online-Tickets erhalten Sie unter www.modell-leben.de. Tickets für die Messe sind auch unter www.ticketshop-thueringen.de erhältlich.

Veranstaltungsort und Termin

Messe Erfurt, 7. ? 9. Februar 2020

Veranstalter

Messe Erfurt GmbH

Projektleiterin Carolin Beier

Tel. 0361 400 1820

E-Mail: modell-leben@messe-erfurt.de

Öffnungszeiten

Freitag, 7. Februar 2020, 11.00 ? 18:00 Uhr

Samstag, 8. Februar 2020, 10.00 ? 18.00 Uhr

Sonntag, 9. Februar 2020, 10.00 ? 17.00 Uhr

Eintrittspreise

Freitag 8,00 ?/ ermäßigt 6,00 ?

Samstag/Sonntag 12,00 ?/ ermäßigt 10,00 ?

Fr/Sa/So Familienticket 26,00 ?

(2 Erwachsene + max. 4 Kinder)

Kinder bis 6 Jahre frei.

Modell Leben ? Die Thüringer Modellbaumesse

7. ? 9. Februar 2020

Messe Erfurt

Als zweitgrößter Messestandort in den neuen Bundesländern hat sich die Messe Erfurt als Forum für Unternehmen, Wissenschaftler, Mediziner, Verbände und viele weitere Institutionen in der schnellen Mitte Deutschlands etabliert. Jährlich finden mehr als 220 Veranstaltungen, Kongresse und Tagungen, Messen und Ausstellungen, Firmenevents und Konzerte mit über 650.000 Besuchern auf über 25.070 m² überdachter Ausstellungsfläche und 21.600 m² Freigelände in der Messe Erfurt statt.