Unerwünschte Anrufe im September: Immobilienvermarktung und Meinungsforschung dominieren

Dubiose und unerwünschte Anrufe sind für betroffene Personen nicht nur nervig und störend im Alltag, sondern können je nach Häufigkeit und Penetranz der Anrufer auch zu einer echten Belästigung werden, von der man sich oft nur befreien kann, wenn man die Rufnummer blockiert.

Diese Telefonnummern wurden auf tellows.de im September am häufigsten gemeldet:

03601869300150 (tellows Score: 8, Anrufertyp: Gewinnspiel)

015216994330 (tellows Score: 8, Anrufertyp: Aggressive Werbung)

0891247114371 (tellows Score: 7, Anrufertyp: Meinungsforschung)

+41915324155 (tellows Score: 8, Anrufertyp: Aggressive Werbung)

01721279183 (tellows Score: 8, Anrufertyp: Aggressive Werbung)

03078783118 (tellows Score: 7, Anrufertyp: Meinungsforschung)

015214547081 (tellows Score: 8, Anrufertyp: Aggressive Werbung)

061195003199 (tellows Score: 7, Anrufertyp: Meinungsforschung)

015219198189 (tellows Score: 8, Anrufertyp: Aggressive Werbung)

032211225580 (tellows Score: 8, Anrufertyp: Telefonterror)

Die aufgelisteten Telefonnummern stechen dadurch hervor, dass sie in kürzester Zeit herausragend viele Suchanfragen sowie negative Bewertungen von tellows Nutzern erhalten haben. Tagtäglich beschreiben neue Kommentare die zum Teil sehr dubiosen und perfiden Vorgehensweisen mancher Unternehmen, um an sensible Daten der angerufenen Person zu gelangen.

Im September fielen besonders angebliche Immobilienvermarktungen äußerst negativ auf. Ein großer Anteil, der im September auf tellows gemeldeten Top Nummern, wurden von der tellows Community dieser Betrugsmasche zugeordnet. Bei dieser Betrugsmasche gibt sich der Anrufer in den meisten Fällen als Immobilienmakler aus und bietet an, die Immobilie der Nutzer zu verkaufen. Viele Nutzer haben tatsächlich aktuell oder in der Vergangenheit Immobilien auf verschiedenen Webseiten online gestellt, weshalb der Anruf zunächst seriös erscheint. Doch diese Art von Anrufern kann äußerst schnell zu einer akuten Belästigung und auch zu einer echten Gefahr werden, wenn die Betrüger versuchen an die personenbezogenen Daten ihrer Opfer zu gelangen.

tellows bietet seit 2010 ein Forum zur Bewertung von Telefonnummern. In mittlerweile über 50 Ländern können Menschen mit tellows nach unbekannten Anrufern suchen und sich über den tellows Blog und das Magazin über aktuelle Betrugsmaschen informieren. Das gesammelte Wissen stellt tellows in den Apps zur Anruferkennung für Android und iOS zur Verfügung. Auf dem Festnetz bietet tellows mit dem FRITZ!Box Anrufschutz und dem Gigaset CL690A SCB Lösungen zur Blockierung unerwünschter Werbeanrufe.

Weitere Informationen:

