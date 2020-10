Unicum Marketing stellt Beratung neu auf

Die auf die Ansprache junger Zielgruppen spezialisierte Agentur Unicum Marketing GmbH aus Bochum verstärkt zum 1. Oktober 2020 sein Vertriebsteam um zwei erfahrene Sales-Manager. Lisa Paetzel und Sonnhard Osyka übernehmen in dem Unternehmen der UNICUM-Gruppe die führenden Positionen Leiterin Personalmarketing sowie Head of Sales.

Beide sind Vertriebsprofis waren zuletzt mehrere Jahre als (Senior) Key Account Manager bei der UNICUM GmbH & Co. KG tätig und dort vorrangig für die Vermarktung aller Below-the-Line Marketingaktivitäten in Schulen sowie Hochschulen zuständig, die das Leistungsspektrum der Agentur definieren.

Pascal Dittmann, Geschäftsführer der Unicum Marketing GmbH erläutert diese Neuausrichtung: ?Mit der Fokussierung und dem Ausbau unserer Beratungskompetenz reagieren wir auf die gestiegenen Anforderungen unserer Kunden aus Märkten wie Food & Beverage, Lifestyle, dem Dienstleistungssektor oder ebenfalls der Personalwerbung. Seit längerer Zeit beobachten wir einen erhöhten Beratungsbedarf auf Seiten unserer Kunden. Insbesondere bei der Erreichung von Marketingzielen bedarf es einer passenden Ansprache junger und meinungsstarker, aber auch kritischer und in den Interessen stark fragmentierter Zielgruppen. Hier werden wir verstärkt neue Wege aufzeigen!?

?Wir freuen uns, ab sofort mit dem Team Paetzel/Osyka unsere Expertise kundenorientiert um zwei erfahrene und in der Zielgruppe stark verankerte Persönlichkeiten konsequent weiter auszubauen?, ergänzt Robert Lentner, ebenfalls Mitglied der Geschäftsführung der Unicum Marketing GmbH.

Zur Unternehmensgruppe UNICUM gehören:

UNICUM GmbH & Co. KG mit den Zeitschriften UNICUM Abi, UNICUM und UNICUM Beruf sowie die Internetportale www.unicum.de, www.unicum-abi.de, www.karriere.unicum.de und www.unicheck.de

Unicum Marketing GmbH, eine Full-Service-Werbeagentur für junge Zielgruppen mit besonderer Kompetenz in den Bereichen Promotion, Sampling, Sponsoring, Ambient und Social Media

www.unicum-marketing.de

UNICUM Merchandising GmbH mit den Geschäftsfeldern Schulkleidung und Hochschul-Merchandising

www.unicum-merchandising.com

UNICUM TV GmbH, ein Vermarktungsspezialist für Bewegtbild-Informationen via TV-Screens an Hochschulen

www.unicum.tv

UNICUM Stiftung GmbH

www.unicum-stiftung.de

Bochum, 01.10.2020