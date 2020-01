Union erteilt Windbürgergeld eine Absage

In der Union stößt das von SPD und Grünen geforderte

“Windbürgergeld” auf Gegenwehr, mit dem die Akzeptanz für Windkraftanlagen bei

Bürgern erhöht werden soll. “Mit einem –Windbürgergeld– nun die Bürger bestechen

zu wollen, halte ich für den falschen Weg, um den Ausbau von Windkraftanlagen an

Land zu beschleunigen”, sagte der energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion,

Joachim Pfeiffer (CDU), der Düsseldorfer “Rheinischen Post” (Mittwoch). Die

Akzeptanz der Energiewende lasse sich nicht erkaufen. “Zielführender ist der von

uns eingeschlagene Weg, einen bundeseinheitlichen Rahmen bei den

Abstandsregelungen gesetzlich einzuführen, um die Akzeptanz des

Windkraft-Ausbaus bei der Bevölkerung zu steigern”, sagte Pfeiffer. Er hat

weitere Bedenken: “Außerdem öffnen wir mit solchen Bestechungsmaßnahmen die

Büchse der Pandora.” Ob dann auch die Anwohner eines neuen Flughafens, einer

neuen Straße oder eines anderen Infrastrukturprojektes Anspruch auf ein

Lärmbürgergeld hätten, fragte Pfeiffer. “Für sinnvoller halte ich es, die

Kommunen an den Gewinnen der Windradbetreiber zu beteiligen. Damit könnten

beispielsweise Infrastrukturprojekte vorangetrieben oder Schulen, Kitas und

andere öffentliche Einrichtungen bezuschusst werden”, sagte der CDU-Politiker.

