UNN-Sommerfest 2020: Spiel und Spaß an der frischen Luft

Der Tradition entsprechend startete unsere vorfreudig gestimmte Gruppe am Freitag den 28.08.2020 um 14:30 Uhr vom Treffpunkt unseres Bürogebäudes am ZKM Karlsruhe aus zu Fuß zur bislang als Überraschung vorbereiteten Location. Um Freiluftbedingungen, Abstandsregeln und Firmenfeier unter einen Hut zu bringen, ergab sich die dem UNN-Standort nahegelegene Günther-Klotz-Anlage als perfekte Location. Die 18 Hektar große – deutschlandweit für ?Das Fest? bekannte – Parkanlage an der Alb bietet zahlreiche weiträumige Rasenflächen mit Spiel- und Sportplätzen.

Beispielsweise waren verschiedene Mannschaftsspiele wie das Wikinger Schach ?Kubb? und die Hauptattraktion mit Bubble Balls vom Anbieter Night Sports?für Bewegungslustige geboten. Bei den actionreichen ?Bubble Soccer?- und ?Last Man Standing?-Matches waren alle Kollegen/innen mit jeder Menge Körpereinsatz, Spaß sowie dem UNN-typischen Team- und Sportsgeist mit am Start.

Alle, denen eher nach Relaxen zumute war, hatten freie Wahl es sich zusammen mit Kollegen auf verschiedenen Decken und Sitzgelegenheiten gemütlich zu machen, zu Plaudern oder auch diverse bereitgestellte Gesellschaftsspiele zu spielen. Beispielsweise sorgten Klassiker wie ?Jenga? und ?Mensch ärgere dich nicht? mal anders ? im Großformat ? für unterhaltsame Partien, oder strategische ?Exit-Games? für angeregtes Lösungsfindungs-Wetteifern der Rätsel-Teams.

Natürlich war auch für das leibliche Wohl aller gesorgt: Mit Snacks, frischem Obst und einer bunten Getränkeauswahl war bei unserem Outdoor-Event für jeden etwas dabei. Mit geselligen Gesprächsrunden, kulinarischen Spezialitäten und abschließendem Umtrunk im nahegelegenen Brauhaus ?Kühler Krug? Karlsruhe, fand unser UNN-Sommerfest 2020 am Abend einen schönen Ausklang. Unser einstimmiges Fazit ist: ?Ein rundum toller Tag!? Wir bedanken uns, dass unsere UNN-Sommerfeier auch unter Corona-Bedingungen organisiert und realisiert wurde und freuen uns schon aufs nächste Mal!

Wir laden Interessierten ein, Teil der UNN-Community zu werden und mit unserem Team in Dialog zu bleiben:

Highlights vom Leben und Arbeiten bei der UNN via Facebook, Twitter und LinkedIn!

Jetzt bewerben, Mitglied des UNN-Teams werden und beim Sommerfest 2021 dabei sein!

Die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH zählt zu den führenden Anbietern von Pressediensten im deutschsprachigen Raum und ist ein kompetenter Partner für eine erfolgreiche Unternehmenskommunikation.

Über die Pressedienste PresseBox, mit Branchenfokus Informationstechnologie und Industrie, und lifePR, dem führenden Pressedienst für Lifestyle-Themen, recherchieren Journalisten gezielt in Veröffentlichungen von Unternehmen.

Die Online Communication Box myocobo sorgt für Sichtbarkeit von Unternehmens-Neuigkeiten durch deren Versand an die passenden Online-Portale und Leser.

Unternehmen profitieren von einer hohen Reichweite im Web und bei der adressierten Zielgruppe, einer starken Social-Media-Unterstützung und umfangreichen Reporting-Services.